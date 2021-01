بومبيو: هذه مهمتنا في أفغانستان ولا نحتاج إلى عشرات الآلاف من الجنود

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن مهمة بلاده في أفغانستان هي القضاء على تنظيم القاعدة والتهديدات الأخرى، التي تستهدف الولايات المتحدة هناك.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن بلاده لا تحتاج إلى عشرات آلاف الجنود في الميدان للقيام بذلك.

وتابع أن لدى واشنطن شركاءها الأفغان وقوات حلف شمال الأطلسي، كما لديها كذلك القدرة على إظهار القوة من بعيد.

وبالإضافة إلى تنظيم القاعدة، يوجد على الأراضي الأفغانية تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يشن هجمات متواترة دامية على أهداف أمنية ومدنية على حد سواء.

وتأتي تصريحات الوزير الأميركي فيما يفترض أن تخفض إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى النصف قبل تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مهامها في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

Our mission in Afghanistan is to eliminate Al-Qaeda and threats to the American homeland. Don't need 10s of 1,000s of U.S. troops on the ground to do that. We have partners: brave Afghans, @NATO forces. We also have the ability to project power from afar. pic.twitter.com/AGggJqMBIn

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2021