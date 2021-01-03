ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تعلن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي

أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس السبت، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضافت البعثة في بيان أنها قررت توسيع اللجنة إلى 18 عضوا، لضمان تنوّع جغرافي وسياسي ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وتابع البيان "وقد تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى. وتشيد البعثة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية".

وأضافت البعثة الأممية في بيانها أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنيا، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية.

وأضافت أن الانتخابات ستنظم في موعدها، في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع قانون للانتخابات المقررة في أواخر 2021.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن ملتقى الحوار الليبي الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتعاني ليبيا منذ سنوات انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، فضلا عن دمار مادي هائل.