استهدفت قريتين.. مقتل 70 على الأقل في هجمات مسلحة بالنيجر

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في النيجر قولهما إن 70 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين، شنها مسلحون يشتبه في أنهم متشددون، قرب المنطقة الحدودية مع مالي.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تجري فيه عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات 27 ديسمبر/كانون الأول، إذ تظهر النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها أمس السبت تقدم الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم في سباق الحصول على مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان).

وقال وزير الداخلية ألكاش ألهادا إن الهجوم استهدف قرى تشومبانجو وزارومداري بالقرب من الحدود مع مالي.

ووفقا لمصادر أمنية، فقد قتل نحو 49 قرويا وأصيب 17 شخصا في قرية تشومبانجو، بينما قتل نحو 30 قرويا آخرين في قرية زارومداري.

وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هجمات نفذها مسلحون على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية العام الماضي، قتل فيها المئات بالقرب من الحدود الغربية للنيجر مع مالي وبوركينا فاسو، والحدود الجنوبية مع نيجيريا.