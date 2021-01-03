إسرائيل تقرر تزويد المستوطنين بطائرات مسيرة لتعقب البناء الفلسطيني بالضفة الغربية

قررت الحكومة الإسرائيلية تمويل تزويد المستوطنين في الضفة الغربية بطائرات مسيّرة، لتعقب ما تصفه بالبناء الفلسطيني غير الشرعي في المناطق "ج" الخاضعة بالكامل للاحتلال الإٍسرائيلي.

وكشفت صحيفة هآرتس أن وزارة المستوطنات أصدرت الخميس الماضي معايير لتزويد المجالس الإقليمية لمستوطنات الضفة الغربية بموازنات خاصة، بهدف إقامة وتشغيل ما أسمته "أقسام دوريات أراض" هدفها تعقب البناء الفلسطيني "غير القانوني" في المناطق "ج".

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن إسرائيل تمنح بذلك للمستوطنين صلاحيات خاصة بسلطة الاحتلال نفسه، مما يعني أن سلطات الاحتلال تتعامل مع تلك المنطقة على أنها جزء من إسرائيل وليست محل نزاع، لافتا إلى تعرض مزارعي الزيتون إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

وأضاف أن وزير شؤون المستوطنات تساحي هنغبي يرى أن هدف هذه الخطوة قطع الطريق على السلطة الفلسطينية لفرض أمر واقع في المنطقة، لكن الهدف الحقيقي هو إزالة الوجود الفلسطيني بالرغم من وجود الكثير من الممتلكات الفلسطينية الشخصية بالمنطقة "ج" التي تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية.

وكان المكتب الوطني "للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية كشف، في تقريره للعام 2020، أن الاحتلال هدم خلال العام الماضي 2700 بيت ومنشأة فلسطينية، وصادق على بناء أكثر من 15 ألف وحدة استيطانية في أراضي المنطقة "ج".

ووصف التقرير العامَ المنصرم بأنه الأسوأ من حيث النشاط الاستيطاني خلال السنوات العشرين الماضية.