موقع أكسيوس: الإمارات تستنكر اتهامات إسرائيلية بانتشار عدوى كورونا من الرحلات القادمة من دبي

أفاد موقع أكسيوس (Axios) الإخباري الأميركي بأن الإمارات اشتكت إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدما قالت كبيرة خبراء الأوبئة الإسرائيلية شارون إيلروي برايس إن عدوى فيروس كورونا انتقلت من دبي لإسرائيل، واعتذر مستشارو نتنياهو عن هذه التصريحات.

وقال الموقع في تقرير له إن برايس انتقدت الحكومة الإسرائيلية في اجتماع افتراضي مع مديري المستشفيات في إسرائيل، وقالت إن "عدد الإسرائيليين الذين توفوا في غضون أسبوعين من السلام مع دبي يفوق عدد من لقوا حتفهم في 70 سنة من الحرب معها".

وأضاف الموقع أن مسؤولين إماراتيين أجروا اتصالات مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن استنكارهم هذه التصريحات.

وقدّم مستشارو نتنياهو اعتذارهم عن تلك التصريحات، وشددوا على أن إسرائيل لا تحمّل الإمارات المسؤولية عن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات لديها.

وقبل أسبوع، أعلنت حكومة دبي أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم إغلاق نحو 20 منشأة سياحية بسبب مخالفات بشأن مواجهة الوباء، كما تم توجيه جميع المستشفيات بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية حتى 19 فبراير/شباط المقبل بسبب تزايد انتشار الفيروس.