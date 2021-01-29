ظريف يثمن تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز وجاويش أوغلو يأمل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز سيكون مفيدا جدا لدول المنطقة، في حين عبّر نظيره التركي عن أمله في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد ظريف -في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الجمعة في إسطنبول مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو- أن مجالات التعاون الإيراني التركي الواسعة ستتعمق مع اتخاذ واشنطن موقفا أكثر عقلانية (حيال الاتفاق النووي الإيراني).

وأكد أن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات.

من جهته أعرب جاويش أوغلو عن أمله في عودة واشنطن في ظل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران، ورفع إجراءات الحصار عنها.

وتوصلت طهران مع 6 دول كبرى (الصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا وألمانيا) إلى خطة عمل شاملة مشتركة في فيينا عام 2015 لتسوية المسألة النووية الإيرانية عقب 12 عاما من التوتر.

وضمن الاتفاق لإيران تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتقديم ضمانات تثبت عدم اعتزامها تطوير قنبلة نووية.

وصار الاتفاق مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في ظل إدارة دونالد ترامب، ثم إعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران.

ورأى جو بايدن أن سياسة سلفه تجاه إيران فاشلة، وعبّر عن نيته إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكنه اشترط أن تعود إيران إلى التزاماتها، في وقت تطالب طهران بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.