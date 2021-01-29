رغم إجراءات محاكمته بالكونغرس.. ترامب يلتقي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب

التقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الخميس زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كفين مكارثي في مقر إقامة ترامب في فلوريدا، في مؤشر على استمرار تأثير ترامب على الحزب الجمهوري رغم الانتقادات الشديدة لدوره في الهجوم الدموي على مبنى الكونغرس، ورغم إجراءات محاكمته البرلمانية في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس.

وقالت لجنة "أنقذوا أميركا" (Save America)، وهي لجنة عمل سياسية مقربة من ترامب، إن فوز الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للعام 2022 كان الموضوع الرئيسي للاجتماع بين الرئيس السابق ومكارثي، والذي جرى في نادي ترامب حيث يسكن الرئيس السابق منذ انتهاء ولايته في العشرين من الشهر الحالي.

ويستحوذ الديمقراطيون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لكن بفارق ضئيل جدا في المجلس الثاني (صوت واحد).

وأضافت اللجنة في بيان أن "شعبية الرئيس ترامب لم تكن يوما أقوى مما هي عليه اليوم، ودعمه يكتسي أهمية كبرى ربما من أي وقت مضى".

ومكارثي الحليف الذي دافع عن مزاعم ترامب التي لا أساس لها بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفاز فيها جو بايدن، وكان مكارثي نأى بنفسه في وقت لاحق عن ترامب، وأقر بأن بايدن هو الفائز في الانتخابات وأن ترامب "يتحمل المسؤولية عن الهجوم على الكونغرس"، والذي أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح آخرين.

زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب يلتقي الرئيس ترامب في فلوريدا لمناقشة استراتيجية الحزب حيث غرد مكارثي:"شعبية الرئيس ترامب لا مثيل لها في الحزب ولقد وعدني أن يساعد في استعادة الأغلبية في مجلس النواب في ٢٠٢٢" pic.twitter.com/qjq6AzAWQF — أحداث أمريكية (@USAlert_) January 28, 2021

عودة التحالف

لكن بدا مكارثي أمس وكأنه يتقرب مجددا من ترامب، إذ ظهر الرجلان وهما يبتسمان من دون وضع كمامات واقية من فيروس كورونا، وكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب في بيان "اليوم تعهد الرئيس ترامب بمساعدة الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في العام 2022".

وأضاف مكارثي "ستعزز الحركة المحافظة الموحدة أواصر مواطنينا وتدعم الحريات التي تأسست عليها بلادنا".

من جهتها، أعربت النائبة الديمقراطية كاثرين كلارك عن صدمتها من إعادة مكارثي التحالف مع ترامب بعد الهجوم غير المسبوق على الكونغرس.

وبدا الأربعاء الماضي أن إفلات ترامب من الإدانة في مجلس الشيوخ بات أكثر ترجيحا، وذلك بعد أن أشار جميع الأعضاء الجمهوريين في المجلس تقريبا إلى أنهم يعارضون محاكمته، وبدلا من ذلك تعززت جهود الجمهوريين الرامية إلى توجيه اللوم لترامب بعد الهجوم على الكونغرس، إذ تتطلب إدانة ترامب في مجلس الشيوخ تأييد ثلثي أعضائه، أي دعم 12 عضوا جمهوريا للأعضاء الديمقراطيين في التصويت.

وكان مجلس النواب قد وجه لائحة اتهام لترامب يوم 13 يناير/كانون الثاني الحالي تحمّله مسؤولية التحريض على التمرد على الحكومة واقتحام مبنى الكونغرس، وذلك بعدما خطب في حشد من أنصاره في واشنطن في السادس من الشهر نفسه مدعيا تزوير الانتخابات لفائدة منافسه بايدن، وبعد ساعات اقتحم أنصار ترامب الكونغرس خلال انعقاد جلسة لمجلسيه للتصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.