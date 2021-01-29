رغم مراجعة الاتفاق مع طالبان.. البنتاغون يجدد التزامه بسحب قواته من أفغانستان

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن بلاده ملتزمة بجميع التعهدات التي قطعتها بموجب اتفاق السلام مع حركة طالبان الأفغانية، بالرغم من إعلان واشنطن إجراء مراجعة للاتفاق.

وأوضح المتحدث الأميركي في تصريحاته أمس الخميس أن البنتاغون يجدد التزامه بسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول مايو/أيار المقبل، لكن شريطة وفاء طالبان بتعهداتها، وهو ما لا تقوم به الحركة حسب قوله.

وقد أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بمراجعة أداء طالبان التزاماتها بموجب اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في فبراير/شباط من العام الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسب بيان للخارجية فقد أبلغ بلينكن الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس أن واشنطن تراجع "ما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وخفض العنف بأفغانستان والدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الأفغانية والأطراف الأخرى المعنية".

مشاورات بموسكو

في غضون ذلك، أجرى وفد من طالبان محادثات مع المسؤولين الروس في موسكو. وقالت الخارجية الروسية إن مسؤوليها أكدوا خلال المحادثات ضرورة أن تباشر الأطراف المعنية الحوار الأفغاني الداخلي في أقرب وقت.

من جهته، صرح محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان بأن شير محمد عباس ستانكزاي نائب كبير مفاوضي الحركة وعضو مكتبها السياسي ترأس الوفد الذي التقى زامير كابلو المبعوث الروسي لأفغانستان ومسؤولين آخرين بالخارجية الروسية.

وأضاف نعيم أن الطرفين ناقشا القضايا المتعلقة بالبلدين والوضع الحالي للمحادثات الأفغانية، والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان.