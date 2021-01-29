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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ضمن برنامج مؤيد للهجرة.. إدارة بايدن تمدّد وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين السوريين

في عهد بايدن أصبح بإمكان مزيد من السوريين الآن في الولايات المتحدة طلب الحماية (الأوروبية)
في عهد بايدن أصبح بإمكان مزيد من السوريين الآن في الولايات المتحدة طلب الحماية (الأوروبية)
29/1/2021

قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي ديفيد بيكوسكي اليوم الجمعة إن بلاده مددت وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين السوريين لمدة 18 شهرا، في خطوة ضمن برنامجها الأوسع المؤيد للهجرة.

وأوضح بيكوسكي -في تصريح صحفي- أن بلاده درست بعناية آخر المستجدات في سوريا، وتشاورت مع المؤسسات الأميركية المعنية في هذا الشأن.

وأضاف أنه تقرر تمديد فترة الحماية المؤقتة الممنوحة للسوريين، مشيرا إلى أن نحو 7 آلاف سوري يستفيدون من الحماية المؤقتة في بلاده.

ويتيح القرار الأخير -للسوريين حاملي صفة الحماية المؤقتة- مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونيا حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة الحماية المؤقتة للسوريين الحاصلين عليها في الولايات المتحدة في 31 مارس/آذار المقبل.

بايدن وملف الهجرة

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتسامح أكبر مع اللاجئين والمهاجرين، وبذلك يتناقض موقفه مع السياسات المتشددة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي تراجع عن العديد من تدابير الحماية الإنسانية.

ووفقا لتصنيف بايدن، فقد أصبح بإمكان مزيد من السوريين الآن في الولايات المتحدة طلب الحماية بموجب نظام الحماية المؤقتة، وتتفق هذه الخطوة مع خطط الرئيس الأميركي الأوسع لتمديد حدود مظلة الحماية التي يوفرها البرنامج.

وتعهد بايدن أيضا بمنح وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين من فنزويلا بسبب الظروف الاقتصادية بها، رغم أن ترامب استبق هذه الخطوة عبر توفير الحماية من خلال برنامج مماثل قبل أن يترك منصبه.

علاوة على ذلك، ناقش فريق بايدن الانتقالي إمكانية وضع غواتيمالا وهندوراس في البرنامج، كما يمكن أن يُفتح باب الحماية أمام أكثر من مليون شخص.

المصدر : وكالات

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