البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

اقتحام الكونغرس.. توجيه اتهامات لأفراد بمليشيا يمينية وبيلوسي تحذر من "تهديدات الداخل"

الأعضاء المتهمون باقتحام الكونغرس ينتمون إلى ما يُعرف بـ"الأوفياء للقسَم" المصنف تنظيما يمِينيا متطرفا (الجزيرة)
الأعضاء المتهمون باقتحام الكونغرس ينتمون إلى ما يُعرف بـ"الأوفياء للقسَم" المصنف تنظيما يمِينيا متطرفا (الجزيرة)
29/1/2021

وجّه الادعاء العام الأميركي اتهامات لـ3 أعضاء في مليشيا يمينية بالتآمر لاقتحام مبنى الكابيتول (الكونغرس)، بهدف منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، في حين دعت مسؤولة بشرطة الكونغرس إلى زيادة تأمين المبنى.

وينتمي الأعضاء الثلاثة إلى ما يُعرف بـ"الأوفياء للقسَم" المصنف تنظيما يمينيا متطرفا.

وقد حثّت قائدة شرطة الكونغرس الأميركي بالإنابة يوجاناندا بيتمان، أمس الخميس، المشرعين على إضافة سياج دائم وموظفي أمن احتياطيين في مبنى الكابيتول بعد الهجوم الدامي في الـ6 من يناير/كانون الثاني.

وقالت بيتمان "يمكنني القول بشكل لا لبس فيه إنه يجب إجراء تحسينات كبيرة على البنية التحتية الأمنية المادية لتشمل سياجا دائما، وينبغي توافر قوات احتياطية جاهزة على مقربة من مبنى الكابيتول".

وكتبت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر على تويتر "لن نقبل نشر قوات إضافية أو إقامة سياج دائم باعتبار أن هذه قوة طويلة الأمد في العاصمة"، لكنها قالت إن "الأحداث المتقلبة المحتملة" تتطلب تأمينا إضافيا مؤقتا.

ولم تتضمن نشرة لوزارة الأمن الداخلي صدرت يوم الأربعاء تهديدات محددة، لكنها أشارت إلى أن بعض "المتطرفين الداخليين الذين يميلون إلى العنف" قد يجدون في حادثة الكابيتول مصدر إلهام وتشجيع.

بيلوسي قالت إن أعضاء بالكونغرس يريدون حمل أسلحة داخله ويهددون باستخدام العنف (رويترز)

وقالت أيضا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يوم الخميس، إن أعضاء الكونغرس سيحتاجون على الأرجح إلى زيادة تمويل إجراءات الأمن، لأن "العدو موجود داخل المجلس"، وذلك في أعقاب تحذير أصدرته وزارة الأمن الداخلي عن تزايد التهديدات.

وردا على سؤال بشأن ما تقصده بتعبير "العدو في الداخل"، قالت بيلوسي "هذا يعني أن لدينا أعضاء في الكونغرس يريدون حمل أسلحة داخله ويهددون باستخدام العنف مع أعضاء آخرين في الكونغرس".

وفي الأسبوع الماضي عُثر على مسدس مخفي بحوزة النائب الجمهوري آندي هاريس أثناء محاولته الدخول إلى مجلس النواب.

ويستعد مجلس الشيوخ لإجراء ثاني محاكمة للرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بتهمة التحريض على التمرد عندما ألقى كلمة في الـ6 من يناير/كانون الثاني اقتحم بعدها مئات من أنصاره مبنى الكونغرس في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات.

ووقّع أكثر من 30 من أعضاء الكونغرس يوم الخميس على خطاب يطالبون فيه بزيادة الحماية في مناطقهم، وسلطوا الضوء على زيادة التهديدات التي تواجه الأعضاء في السنوات الأخيرة، مع قيام شرطة الكابيتول بالتحقيق في 4894 تهديدا عام 2018، مقارنة مع 902 من التهديدات عام 2016.

ومنذ الهجوم اتخذ الكونغرس إجراءات أمنية مشددة بعد أن كان دخوله بهدف الزيارة سهلا على الجمهور مقارنة بمؤسسات أخرى في واشنطن مثل البيت الأبيض.

وقبل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني أُقيم سياج بارتفاع 2.4 متر حول مبنى الكابيتول، وتم الدفع بأكثر من 20 ألف جندي من الحرس الوطني إلى واشنطن، ومن المتوقع أن يبقى آلاف الجنود في العاصمة حتى مارس/آذار.

ويشعر بعض المشرعين بالغضب إزاء الإجراءات الأمنية المكثفة، مثل نصب جهاز للكشف عن المعادن يمر من خلاله الأعضاء بمجلس النواب.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

مجلس الشيوخ يتسلم اليوم وثيقة الاتهام..9 نواب من أصول متنوعة يتولون محاكمة ترامب

بينما تتواصل في واشنطن الاستعدادات السياسية والأمنية لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التورط في حادثة اقتحام الكونغرس، اختارت رئيسة مجلس النواب أعضاء فريق الادعاء الذي سيسعى لإدانة ترامب.

المزيد من سياسة

"اقتربت من إنتاج القنبلة النووية".. إدارة بايدن تتحدث عن إستراتيجيتها إزاء إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي قال إن الملف النووي الإيراني يجب أن يكون ضمن الأولويات القصوى لإدارة بايدن (رويترز)

ضمن برنامج مؤيد للهجرة.. إدارة بايدن تمدّد وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين السوريين

في عهد بايدن أصبح بإمكان مزيد من السوريين الآن في الولايات المتحدة طلب الحماية (الأوروبية)

تعرف على معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح النووي

المعاهدة وقعت في مدينة براغ بين الرئيس الأميركي السابق أوباما (يسار) ونظيره الروسي ميدفيدف (غيتي إيميجز)

كورونا.. قيود أوروبية على توزيع اللقاحات ومنظمة الصحة تحذر من صراع دولي على إمداداتها

الوكالة الأوروبية للأدوية أقرت استخدام لقاح كورونا المنتج من شركة أسترازينيكا لمن هم فوق سن 18 (رويترز)
الأكثر قراءة

معركة الخفجي 1991.. أول مواجهة برية بين العراق وقوات التحالف

معركة الخفجي سُجلت كإحدى المعارك الشرسة (غيتي - أرشيف)

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (2).. هل منح الإخوان الجيش وعدا بالحصانة من المحاسبة؟

ثلاثي الرعب.. ما الدول العربية التي وصلتها فيروسات كورونا المتحورة؟

الظرف المشبوه خال من المواد السامة أو الخطرة.. هل قوضت النيابة العمومية رواية محاولة تسميم الرئيس التونسي؟

مؤسسة الرئاسة أكدت بشكل رسمي محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد (الأناضول)