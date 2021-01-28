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في انتقاد نادر للتطبيع.. زوجة حاكم الشارقة تهاجم التعاون التعليمي بين أبو ظبي وتل أبيب

لحظة توقيع الإمارات والبحرين على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في واشنطن قبل أشهر (غيتي)
لحظة توقيع الإمارات والبحرين على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في واشنطن قبل أشهر (غيتي)
28/1/2021

انتقدت الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، عقد لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي بين وزارتي التعليم الإماراتية والإسرائيلية، لبحث التعاون في مجالات عدة منها تبادل وفود طلابية ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والدراسات الأكاديمية المشتركة.

وقالت الشيخة جواهر -في تغريدة على تويتر، تعليقا على الاجتماع الوزاري- "مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي".

وأثارت التغريدة ردودا واسعة بين مؤيد ومعارض، وقالت مغردة يحمل حسابها اسم هديل الفرا -تعليقا على تغريدة الشيخة جواهر- "هي ليست فقط المناهج، هي أيديولوجيا كاملة راسخة في عقولهم، بل تحوي أكثر من ذلك أيضا فظاعة وأفكارا متطرفة. كل ما أرجوه أن يحمي الله المجتمع الإماراتي والعربي من الدخول العلني للكيان الصهيوني في نسيجهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي".

وعلقت الفنانة الأردنية مكادي سالم النحاس، بالقول "كل الاحترام شيخة جواهر القاسمي على موقفك العظيم والعروبي الذي يمس قلوب كل الشعب العربي ويمثله".

في المقابل، دافع عدد من المغردين الإماراتيين عن هذا التعاون، معتبرين أن سلطات الإمارات أدرى بمصلحة البلاد.

وذكر موقع "الإمارات 71" الإخباري أن الشيخة جواهر القاسمي قامت فور إعلان التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، بإعادة نشر خبر من موقع "سي إن إن" (CNN) بعنوان "تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن تطبيع السعودية مع إسرائيل".

يذكر أن إسرائيل افتتحت الاثنين الماضي سفارتها في الإمارات، مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى أبو ظبي، وجاء الافتتاح عقب توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاق التطبيع في سبتمبر/أيلول الماضي بعد وساطة من الولايات المتحدة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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