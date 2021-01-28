البث الحي
سياسة|العالم العربي

باستطلاع للرأي في 6 دول عربية.. تأييد كبير لأردوغان ونظرة إيجابية للصين مقابل أميركا

أردوغان يحظى بشعبية كبيرة في 6 دول عربية وفق الاستطلاع (الأناضول)
أردوغان يحظى بشعبية كبيرة في 6 دول عربية وفق الاستطلاع (الأناضول)
28/1/2021

كشف استطلاع للرأي أجراه الباروميتر العربي في 6 دول عربية (المغرب والجزائر وتونس وليبيا ولبنان والأردن) مدى شعبية الولايات المتحدة والصين، وتأييدا كبيرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقارنة بالرؤساء في أميركا وروسيا.

الولايات المتحدة والصين

فقد أظهرت النتائج أن المستطلَعين يفضلون بشكل عام الصين، إذ يُنظَر إليها بإيجابية بما يعادل النصف أو أكثر في 3 بلدان، هي الجزائر (60%) والمغرب (52%) وتونس (50%)، في حين أن الثلث أو أكثر ينظرون إليها نظرة إيجابية في لبنان (43%) والأردن (35%) وليبيا (34%).

وبالمقارنة، فإن أقل من الثلث لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الولايات المتحدة في البلدان الستة، وتتراوح ما بين 28% في المغرب و14% في ليبيا.

وفي الجانب الاقتصادي، يرى عدد قليل نسبيا من المستطلَعين أن الصين تمثل تهديدا اقتصاديا كبيرا، إذ يعتقد 26% من اللبنانيين أن التدخل الاقتصادي الصيني يمثل تهديدا خطيرا، يليهم التونسيون (21%) ثم الجزائريون (13%).

وفي المقابل، يشعر العرب بقلق أكبر بكثير من كون القوة الاقتصادية للولايات المتحدة تشكل تهديدا خطيرا على بلدهم، بما في ذلك 47% في لبنان، و43% في تونس، و31% في الجزائر.

لكن المستطلَعين في المغرب أعربوا عن قلق متساو من البلدين.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، فإن العديد من المواطنين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه المساعدات الخارجية الأميركية.

إذ يرى 50% من المستطلعة آراؤهم في لبنان أن المساعدات الخارجية الأميركية تعزز المجتمع المدني، مقابل 46% في تونس، و41% في المغرب، و40% في الأردن.

بينما أعرب الجزائريون والليبيون عن شكوك إلى حد ما بشأن الدوافع وراء المساعدات الأميركية.

شعبية الرؤساء

وأظهر الاستطلاع أن 12% من المواطنين العرب يؤيدون سياسات دونالد ترامب في المنطقة، مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حصل على نسبة تأييد تبلغ حوالي 28%.

وقد حظي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأييد 51% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل حوالي ثلث المستطلَعين رأوا أن الرئيس الصيني محبوب.

ووفق النتائج، فإن المستطلعين في تونس والمغرب والأردن والجزائر فضلوا فوز جو بايدن على إعادة انتخاب ترامب.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

واشنطن تراجع اتفاقيات التطبيع.. تجميد صفقة إف-35 للإمارات لضمان "أهداف إستراتيجية" ونتنياهو لا يرى ضررا

المقاتلة الأميركية الحديثة إف-35 (الأوروبية)

ظريف يثمن تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز وجاويش أوغلو يأمل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

ظريف قال إن تعاون طهران وأنقرة سيكون مفيدا جدا لدول المنطقة (الأناضول)

انتخابات حماس الداخلية بين النمطية ودعوات التجديد

انتخابات 2017 أفرزت إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي (رويترز-أرشيف)

النووي الإيراني.. ظريف يرفض أي إضافة للاتفاق ومدير مكتب روحاني يؤكد أن ملف التفاوض أغلق

إيران لطالما نفت رغبتها في تطوير قنبلة نووية (الأوروبية)
الأكثر قراءة

معركة الخفجي 1991.. أول مواجهة برية بين العراق وقوات التحالف

معركة الخفجي سُجلت كإحدى المعارك الشرسة (غيتي - أرشيف)

ثلاثي الرعب.. ما الدول العربية التي وصلتها فيروسات كورونا المتحورة؟

كورونا.. نوفافاكس تعلن فعالية لقاحها وبريطانيا تمنع الوافدين من الإمارات والسلالات المتحورة تظهر بالولايات المتحدة

حوالي ثلاثة أرباع كمية اللقاحات المنتجة ضد كورونا أرسلت للدول الغنية (غيتي)

تهديدات متبادلة بقطع الإمدادات.. خفايا حرب اللقاح بين أوروبا وبريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني جونسون اعتبر أن إنتاج اللقاح ثمرة تعاون دولي (رويترز)