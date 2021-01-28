باستطلاع للرأي في 6 دول عربية.. تأييد كبير لأردوغان ونظرة إيجابية للصين مقابل أميركا

كشف استطلاع للرأي أجراه الباروميتر العربي في 6 دول عربية (المغرب والجزائر وتونس وليبيا ولبنان والأردن) مدى شعبية الولايات المتحدة والصين، وتأييدا كبيرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقارنة بالرؤساء في أميركا وروسيا.

الولايات المتحدة والصين

فقد أظهرت النتائج أن المستطلَعين يفضلون بشكل عام الصين، إذ يُنظَر إليها بإيجابية بما يعادل النصف أو أكثر في 3 بلدان، هي الجزائر (60%) والمغرب (52%) وتونس (50%)، في حين أن الثلث أو أكثر ينظرون إليها نظرة إيجابية في لبنان (43%) والأردن (35%) وليبيا (34%).

وبالمقارنة، فإن أقل من الثلث لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الولايات المتحدة في البلدان الستة، وتتراوح ما بين 28% في المغرب و14% في ليبيا.

وفي الجانب الاقتصادي، يرى عدد قليل نسبيا من المستطلَعين أن الصين تمثل تهديدا اقتصاديا كبيرا، إذ يعتقد 26% من اللبنانيين أن التدخل الاقتصادي الصيني يمثل تهديدا خطيرا، يليهم التونسيون (21%) ثم الجزائريون (13%).

وفي المقابل، يشعر العرب بقلق أكبر بكثير من كون القوة الاقتصادية للولايات المتحدة تشكل تهديدا خطيرا على بلدهم، بما في ذلك 47% في لبنان، و43% في تونس، و31% في الجزائر.

لكن المستطلَعين في المغرب أعربوا عن قلق متساو من البلدين.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، فإن العديد من المواطنين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه المساعدات الخارجية الأميركية.

إذ يرى 50% من المستطلعة آراؤهم في لبنان أن المساعدات الخارجية الأميركية تعزز المجتمع المدني، مقابل 46% في تونس، و41% في المغرب، و40% في الأردن.

بينما أعرب الجزائريون والليبيون عن شكوك إلى حد ما بشأن الدوافع وراء المساعدات الأميركية.

شعبية الرؤساء

وأظهر الاستطلاع أن 12% من المواطنين العرب يؤيدون سياسات دونالد ترامب في المنطقة، مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حصل على نسبة تأييد تبلغ حوالي 28%.

وقد حظي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأييد 51% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل حوالي ثلث المستطلَعين رأوا أن الرئيس الصيني محبوب.

ووفق النتائج، فإن المستطلعين في تونس والمغرب والأردن والجزائر فضلوا فوز جو بايدن على إعادة انتخاب ترامب.