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سياسة|تونس

بعد أنباء عن الطرد المشبوه.. الرئاسة التونسية: الرئيس قيس سعيد بخير وبصحة جيدة

الرئاسة أكدت أن الرئيس قيس سعيد بخير (الجزيرة)
الرئاسة أكدت أن الرئيس قيس سعيد بخير (الجزيرة)
28/1/2021-|آخر تحديث: 28/1/202110:24 PM (مكة المكرمة)

قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن الرئيس قيس سعيد بخير، وصحته جيدة، جاء ذلك بعد أن تحدث بيان للرئاسة عن إصابة مديرة الديوان بفقدان شبه كلي للبصر وإغماء، بعد فتح رسالة تحمل مادة مجهولة.

وأوضحت الرئاسة التونسية -في بيان- أن الرسالة المشبوهة وصلت إلى ديوان الرئاسة يوم الاثنين الماضي، ولم يتسن حتى الآن تحديد طبيعة المادة التي تحويها.

وأوضح البيان الرسمي أن رئاسة الجمهورية لم تنشر الخبر في اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام والإرباك.

من جهته قال مساعد النائب العام في تونس إن السلطات الأمنية لم تتسلم حتى الآن الظرف المشبوه.

وفي التفاصيل، أفاد البيان بأن الوزيرة مديرة الديوان نادية عكاشة، تسلمت الاثنين ظرفا لا يحمل اسم المرسل، وتولّت فتحه لتجده خاليا من أي مكتوب، ولكنها بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.

وأشار البيان إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة، وشعر بالأعراض نفسها ولكن بدرجة أقل.

وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق، قبل أن يتقرر توجيهه إلى فرق وزارة الداخلية، ولم يتسن إلى هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت في الظرف.

وتوجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري لإجراء الفحوص اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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