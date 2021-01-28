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سياسة

فرنسا تندد بالهجوم الأخير على الرياض وتجدد تضامنها مع السعودية

المتحدث باسم التحالف تركي الماضي يعرض بقايا صاروخ حوثي أطلق باتجاه الرياض في مارس/آذار الماضي (رويترز)
المتحدث باسم التحالف تركي الماضي يعرض بقايا صاروخ حوثي أطلق باتجاه الرياض في مارس/آذار الماضي (رويترز)
27/1/2021

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن بلادها تدين بشدة الهجوم الجوي الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي.

وأضافت المتحدثة في إيجاز صحفي الأربعاء أن هذا الهجوم يأتي بعد هجمات مماثلة في 23 من الشهر الجاري شكل استهدافا متعمدا لمناطق مأهولة بالسكان في انتهاك واضح للقانون الدولي، ويعكس خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الصواريخ والطائرات المسيّرة عن بعد في جميع أنحاء المنطقة، وضرورة أخذه في الاعتبار عبر تحديد الجناة أولا.

وجددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية تضامن بلادها الكامل مع السعودية الذي جسده تزويدها سلطات الرياض بمعدات للدفاع الجوي في سبتمبر/أيلول الماضي، على حد قولها.

وذكّرت بتمسك بلادها صحبة شركائها الألمان والبريطانيين بأمن الأراضي السعودية وسلامتها الذي عبرت عنه البلدان الثلاثة منذ يومين.

وكان التحالف بقيادة المملكة أعلن السبت الماضي اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض.

المصدر : الجزيرة

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