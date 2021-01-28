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سياسة|صين

سفير الصين في واشنطن: لا تعتبرونا خصما إستراتيجيا

السفير تسوي: معاملة الصين باعتبارها خصما إستراتيجيا وعدوا وهميا سيكون خطأ إستراتيجيا كبيرا (رويترز)
السفير تسوي: معاملة الصين باعتبارها خصما إستراتيجيا وعدوا وهميا سيكون خطأ إستراتيجيا كبيرا (رويترز)
28/1/2021

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي -في كلمة أمام منتدى على الإنترنت- إن التعامل مع الصين باعتبارها "خصما إستراتيجيا" للولايات المتحدة، هو سوء تقدير قد يؤدي إلى أخطاء.

وفي أول خطاب رئيسي لمسؤول صيني حول العلاقات بين البلدين منذ تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، أكد السفير تسوي موقف الصين الساعي "للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة"، مع تحذيرها من مغبة تجاوز "الخطوط الحمر".

وقال -في المنتدى الذي أقيم في وقت متأخر أمس الأربعاء- إن "معاملة الصين باعتبارها خصما إستراتيجيا وعدوا وهميا سيكون خطأ إستراتيجيا كبيرا"، مضيفا أن "وضع أي سياسة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى أخطاء إستراتيجية فادحة".

ومنذ أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 أن الصين خصم إستراتيجي، توترت العلاقات بين البلدين مرارا بسبب قضايا من بينها التجارة وتعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تواصل إدارة بايدن الضغط على الصين.

المصدر : رويترز

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