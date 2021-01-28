البث الحي
أخبار|روسيا

القضاء يرفض الطعن في حكم احتجازه.. مداهمات ليلية وحملة اعتقالات لأنصار نافالني

أنصار نافالني أثناء مظاهرة سابقة منددة باعتقاله (رويترز)
أنصار نافالني أثناء مظاهرة سابقة منددة باعتقاله (رويترز)
28/1/2021

رفضت محكمة مقاطعة موسكو تغيير حكم سابق صدر على المعارض الروسي أليكسي نافالني، ينص على وضعه رهن الاعتقال إلى 15 من الشهر المقبل، في حين شنت السلطات حملة اعتقالات ومداهمات للعديد من أنصاره.

وكان نافالني قدّم طعنا في هذا القرار، بالنظر إلى أن محاكمته تمت في مركز للشرطة، وهو ما يعد -بحسب قوله- أمرا غير قانوني.

في المقابل، أكد مكتب المدعي العام على أن محاكمة نافالني في مركز الشرطة لا تعني وجود أي انتقاص في استقلالية المحاكمة.

يذكر أن السلطات الروسية اعتقلت نافالني يوم 16 من الشهر الجاري في مطار "شيريميتيفا"، فور وصوله إلى روسيا قادما من برلين، حيث كان يتلقى العلاج بعد حادث تسميمه.

وأشارت السلطات الروسية إلى أنها اعتقلته بسبب عدم امتثاله للأحكام القضائية الصادرة بحقه في وقت سابق.

نافالني أثناء اعتقاله يوم 16 من الشهر الجاري (الأوروبية)

اعتقالات ومداهمات

وقبل صدور قرار المحكمة برفض الطعن، وُضع العديدُ من أنصار نافالني قيد الحجز الاحتياطي. وتأتي الاعتقالات بعد سلسلة مداهمات استهدفت مساء أمس شقق مقربين منه، وكذلك مكاتب منظمته.

واستهدفت المداهمات خصوصا منازل زوجته يوليا وشقيقه أوليغ والمتحدثة باسمه كيرا إيرميتش التي حكم عليها الجمعة الماضي بالسجن 9 أيام، إضافة إلى مقر منظمته "صندوق مكافحة الفساد".

وتم تفتيش منازل ومكاتب مقربين من نافالني عدة مرات السنوات الماضية لدوافع مختلفة، حيث يندد فريق المعارض بالتحرك القضائي لدوافع سياسية.

خلقوا تهديدا

وفي المقابل، أكدت وزارة الداخلية أن منظمي المظاهرات التي لم تحصل على تراخيص وأدت لاعتقال حوالي 3900 شخص، "خلقوا تهديدا بنشر فيروس كورونا المستجد".

وفتح حوالي 20 تحقيقا بتهم توجيه دعوات للقيام باضطرابات وأعمال شغب وعنف بحق الشرطة، أو حتى تحريض قاصرين على ارتكاب أعمال غير مشروعة.

من جهته، دافع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -اليوم الخميس- عن قوات الأمن، قائلا إنها "تقوم بعملها"، وأضاف للصحافيين "لقد حصلت عدة انتهاكات للقانون" خلال مظاهرات السبت.

ودعا أنصار نافالني إلى مظاهرات جديدة الأحد، بينما يمثل المعارض الأسبوع المقبل أمام القضاة ليواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مع النفاذ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

وسط دعوات للتظاهر غدا.. السلطات الروسية تواصل الاعتقالات وتتوعد أنصار المعارض نافالني بالقمع

واصلت السلطات الروسية اليوم الجمعة اعتقال المزيد من أنصار المعارض الموقوف أليكسي نافالني، محذرة من أن الاستجابة لدعوات التظاهر “ستقمع”، فيما يستعد ناشطون لمظاهرات بأنحاء روسيا غدا.

المزيد من أخبار

واشنطن تراجع اتفاقيات التطبيع.. تجميد صفقة إف-35 للإمارات لضمان "أهداف إستراتيجية" ونتنياهو لا يرى ضررا

المقاتلة الأميركية الحديثة إف-35 (الأوروبية)

ظريف يثمن تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز وجاويش أوغلو يأمل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

ظريف قال إن تعاون طهران وأنقرة سيكون مفيدا جدا لدول المنطقة (الأناضول)

انتخابات حماس الداخلية بين النمطية ودعوات التجديد

انتخابات 2017 أفرزت إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي (رويترز-أرشيف)

النووي الإيراني.. ظريف يرفض أي إضافة للاتفاق ومدير مكتب روحاني يؤكد أن ملف التفاوض أغلق

إيران لطالما نفت رغبتها في تطوير قنبلة نووية (الأوروبية)
الأكثر قراءة

معركة الخفجي 1991.. أول مواجهة برية بين العراق وقوات التحالف

معركة الخفجي سُجلت كإحدى المعارك الشرسة (غيتي - أرشيف)

ثلاثي الرعب.. ما الدول العربية التي وصلتها فيروسات كورونا المتحورة؟

كورونا.. نوفافاكس تعلن فعالية لقاحها وبريطانيا تمنع الوافدين من الإمارات والسلالات المتحورة تظهر بالولايات المتحدة

حوالي ثلاثة أرباع كمية اللقاحات المنتجة ضد كورونا أرسلت للدول الغنية (غيتي)

تهديدات متبادلة بقطع الإمدادات.. خفايا حرب اللقاح بين أوروبا وبريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني جونسون اعتبر أن إنتاج اللقاح ثمرة تعاون دولي (رويترز)