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سياسة|عراق

الكاظمي: القوات العراقية قتلت نائب الخليفة في تنظيم الدولة

الكاظمي: شعب العراق إذا وعد أوفى (رويترز)
الكاظمي: شعب العراق إذا وعد أوفى (رويترز)
28/1/2021

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -اليوم الخميس- إن قوات الأمن العراقية قتلت أبو ياسر العيساوي، القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية الذي يطلق على نفسه لقب "نائب الخليفة ووالي العراق".

وغرّد الكاظمي على تويتر "شعب العراق.. إذا وعد أوفى".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم فجر فيه انتحاريان نفسيهما، وأسفر عن مقتل 32 على الأقل في سوق مكتظة في بغداد. وكان الهجوم أول تفجير انتحاري في العراق منذ 3 سنوات.

وقالت السلطات العراقية إن الهجوم قد يكون علامة على عودة التنظيم بعد هزيمته عسكريا في 2017.

وكانت مصادر أمنية أفادت لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، بأن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن شن "5 ضربات جوية، أدت إلى مقتل 10 جهاديين على الأقل في وادي الشاي جنوب مدينة كركوك".

وأكد مصدر أمني عراقي كبير للوكالة أن العيساوي "من بين القتلى"، وأوضح أن العملية نفذت بناء على معلومات من جهاز المخابرات العراقي وتنسيق العمليات المشتركة العراقية.

وكشفت مصادر استخبارية لوكالة الصحافة الفرنسية أن القيادي في التنظيم -واسمه الكامل جبار سلمان صالح علي العيساوي- يتحدر من بلدة الكرمة التابعة لقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، وشغل في التنظيم منصب والي شمال بغداد وولاية البركة في سوريا وأمير جيش عمر.

وسيطر تنظيم الدولة على مساحات واسعة من العراق، وفرض فيها حكمه قبل أن تلحق القوات العراقية به الهزيمة عام 2017 بدعم من القوة الجوية الأميركية.

يشار إلى أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قتل عام 2019 بغارة أميركية في سوريا.

المصدر : وكالات

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