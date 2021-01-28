البحرين: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع إسرائيل تدخل حيز النفاذ

أعلنت البحرين دخول اتفاقية إعفاء التأشيرات المتبادل مع إسرائيل لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، حيز التنفيذ.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية، عقب نحو 3 أشهر على توقيع الاتفاقية بين المنامة وتل أبيب.

وأضاف البيان أن اتفاقيتي إعفاء متبادل للتأشيرات مع إيطاليا والمجر، دخلتا أيضا حيز التنفيذ.

وقالت الخارجية البحرينية إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة، حسب البيان ذاته.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقية الإعفاء المتبادل للمسافرين بين البلدين من التأشيرات، واتفاقات أخرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران.

وقال زير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني آنذاك، إن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل وما جرى من توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، يؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين المنامة وتل أبيب، ويسهم في ترسيخ أسس السلام بالمنطقة.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت البحرين اتفاقية لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.