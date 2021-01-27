أميركا وروسيا تتفقان على تمديد معاهدة "نيوستارت" 5 سنوات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله اليوم الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة النووية مدة 5 أعوام وفقا لشروط موسكو.

وكان الكرملين قد قال -أمس الثلاثاء- إن البلدين اتفقا على تمديد المعاهدة التي أُبرمت عام 2010، وكان من المقرر انقضاء أجلها الشهر المقبل.

وظهرت مسودة القانون على موقع مجلس الدوما الروسي مساء أمس الثلاثاء، وقالت مذكرة توضيحية ربطت بمشروع القانون "في 26 يناير/كانون الثاني، توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على تمديد المعاهدة".

وتم نشر مشروع القانون بعد أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء.

وعقب الاتصال، قال الكرملين في بيان إن الزعيمين "أعربا عن ارتياحهما" بشأن محادثات التمديد.

وأضاف أنّه في الأيام المقبلة "سيضمن الطرفان مواصلة عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمّة للحد المتبادل من ترسانات الصواريخ النووية".

وتوقفت المفاوضات بشأن تمديد المعاهدة خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مع إصرار إدارته على أن الصين يجب أن تنضم إلى الاتفاق، على الرغم من رفض بكين القاطع.

وحدّدت معاهدة "نيوستارت" سقف عدد الرؤوس النووية التي يمكن لأبرز قوتين نوويتين -موسكو وواشنطن- أن تنشراها عند 1550 رأسا.