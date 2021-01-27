تركيا: نملك فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تمتلك فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أغلب الأعضاء في الاتحاد يدعمون هذا التوجه.

وأوضح جاويش أوغلو -خلال مشاركته في المؤتمر التركي الهولندي الثامن ويتنبرغ عبر اتصال مرئي- أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مرت بفترة صعبة خلال العام الماضي، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وقبرص وليبيا وسوريا والقوقاز تطورات مهمة.

وأشار، في المؤتمر برئاسة مشتركة مع نظيره الهولندي ستيف بلوك- إلى أن الاتحاد مد يده إلى تركيا في قمة ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن أنقرة استجابت لذلك بشكل إيجابي، مضيفا "لدينا الآن فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الوزير التركي أنه التقى نظراءه في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأن أغلب الأعضاء في الاتحاد يدعمون فرصة تجديد الحوار مع أنقرة.

وحول علاقات بلاده مع هولندا، أوضح جاويش أوغلو أن لدى بلاده إمكانات كبيرة في التعاون الثنائي بمجال التجارة والاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا، مؤكدا الحاجة إلى (هذا) الحوار من أجل الاستفادة من الإمكانات المتوفرة وللتكيف مع التغيير.

وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة بذل جهود أكبر لتشجيع رجال الأعمال للقيام بمزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية من الجانبين.

ولفت إلى أن الطرفين يمتلكان الكثير من الإمكانات التي تمكنهما من المساهمة في معالجة مشاكل القارة الأوروبية.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنه بفضل الجهود التركية والأوروبية المشتركة، حول أزمة الهجرة عام 2016، تم التعامل بنجاح مع أكبر أزمة إنسانية ناشئة في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن تركيا كدولة مرشحة (لعضوية الاتحاد الأوروبي) على أعلى مستوى من العزيمة، والاستعداد للشراكة الحقيقية.

وأوضح أن من بين التوقعات التركية، للعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، تجديد اتفاقية 18 مارس/آذار حول الهجرة بكافة أبعادها، وعملية الانضمام وتحديث الاتحاد الجمركي، وتحرير التأشيرات، والتعاون في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وقد بدأت تركيا إجراء محادثات استكشافية مع اليونان -وفق ما يقول وزير الخارجية- كما أنها تجري عملية تطبيع العلاقات مع فرنسا، إضافة إلى تركيزها على عملية الإصلاحات الداخلية.

وأبدى جاويش أوغلو الاستعداد للمشاركة في اجتماع "5+1" حول قبرص الذي اقترحته تركيا، مشيرا إلى أنهم يثقون بالدعم الهولندي الذي لعب دورا مهما في توقيع اتفاقية 18 مارس/آذار.

واختتم حديثه بأن الجالية التركية في هولندا أحد عناصر العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين، مضيفا "ندعم اندماج الشعب التركي في المجتمع الهولندي كأفراد فاعلين وناجحين".