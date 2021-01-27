الرئاسة التونسية تتلقى مظروفا فيه مادة مشبوهة وشقيق سعيد: الرئيس بخير

أكد مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية للجزيرة أن مؤسسة الرئاسة قد تلقت ظرفا اشتبه في احتوائه على مادة "غريبة"، حسب وصف المصدر.

وأكد المصدر أن نتائج التحاليل المخبرية للمادة لم تصدر بعد.

ونقلت رويترز عن مصدر محلي قوله إن الأمر يتعلق برسالة فيها مسحوق غاز الريسين القاتل، لكن المصدر قال إنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل أكثر في هذا الموضوع الذي يجري التحقيق فيه.

الرئيس بخير وعافية والحمد لله… Posted by Naoufel Saied on Wednesday, January 27, 2021

كما نشر نوفل سعيد شقيق الرئيس التونسي على صفحته في فيسبوك منشورا قال فيه إن الرئيس قيس سعيد بخير وعافية.

وأصدرت مؤسسة الرئاسة الجزائرية بيانا على صفحتها بفيسبوك أكدت فيه إجراء الرئيس عبد المجيد تبون مكالمة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، للاطمئنان عليه بعد تداول الأخبار عن محاولة تسميمه.

بيانأجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد… Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Wednesday, January 27, 2021

ويأتي الإعلان عن تلقي الظرف المشبوه وسط توتر سياسي كبير في البلاد واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية.

وكان سعيد قال -في كلمة في اجتماع مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع- إن هناك مؤامرات تهدف لإفشال عمله في الداخل والخارج.