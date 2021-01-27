البحرين.. إجراءات عزل جديدة للحد من انتشار كورونا

أعلنت البحرين اليوم الأربعاء أنها ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وستقصر الدراسة على التعلم عن بعد لمدة 3 أسابيع، وذلك مع تزايد انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها.

وأضافت أن إجراءات العزل الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وهي تشمل وقف الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وتحويل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة 3 أسابيع.

وسجلت البحرين 459 إصابة جديدة اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف، كما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 370 وفاة.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي تشهد البحرين زيادة مطردة في حالات الإصابة بكورونا.

وأقرت البحرين أول أمس الاثنين لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca- Oxford) لاستخدامات الطوارئ، فيما تستمر حملة التطعيم بلقاحي "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، و"سينوفارم" (Sinopharm).