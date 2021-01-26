سماع دوي انفجار في الرياض

أفادت رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، وذكرت أنه لم يعرف أي شيء بعد عن سبب هذا الانفجار.

ونقلت الوكالة عن عدد من الشهود أنهم سمعوا دويا عاليا مرتين، ورأوا عمودا صغيرا من الدخان في سماء المدينة قبل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (10 صباحا بتوقيت غرينتش).

وكانت القوات السعودية أعلنت تدمير "هدف جوي معاد" فوق الرياض السبت. ولم تتضح الجهة التي شنّت الهجوم، ولم تتهم المملكة في بيانها المقتضب أي جهة في حين أكد الحوثيون أن لا صلة لهم بما حدث.

وأفاد موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن تأخير في وصول العديد من الرحلات السبت.

يشار إلى أن جماعة الحوثي نفذت العديد من الهجمات عبر الحدود بالسعودية باستخدام مُسيرة وصواريخ منذ تدخل تحالف عسكري بقيادة المملكة في اليمن أوائل عام 2015 لإعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون.

ودان نشطاء بشكل واسع استهداف الرياض مجددا، مطالبين بالتعاون لصد "الإرهاب" ووضع حد لهذه الممارسات.

وتداول نشطاء العديد من مقاطع فيديو، ظهر اليوم الثلاثاء، تظهر اعتراض صاروخ في سماء العاصمة السعودية، معتبرين أن هذا انتهاك جدا بحق المملكة.

وقال الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي "يجب وقف عبث واعتداء أذرع إيران بحربها بالوكالة من مليشيات مسلحة ضد السعودية واستهداف المدن السعودية -عن إيران-"، مضيفا أنه "في 5 أيام من بدء رئاسة (جو) بايدن- أُرسلت رسائل من العراق واليمن معروف توقيتها ومغزاها ومرسلوها وأهدافهم!".

من جهته قال عبد الوهاب القحطاني نائب رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" السعودية سابقا "رغم الإدانات الدولية الواسعة فمن الواضح جدا أن إيران والحوثي يقعان حاليا تحت ضغط نفسي ومالي شديدين، ولذلك تزايدت هجمات مقذوفاتهم الكرتونية المعلبة على عاصمة العرب الرياض، وعليهما أن يدركا أن السعودية تحقق أهدافها المرسومة بدقة ولله الحمد".