طهران: سنوقف العمل بالبروتوكول الإضافي النووي الشهر المقبل إذا لم تلتزم الدول الأخرى بتعهداتها

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بمراقبة وكالة الطاقة الذرية الأنشطة النووية الإيرانية في 21 فبراير/شباط المقبل إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها.

وأضاف ربيعي أن فرصة أميركا للعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة، وقال إن "الحوار مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا، ولم يكن لنا أي اتصال مع إدارة بايدن، وأي تطور في ملف المفاوضات مرهون بتنفيذ القرار الدولي رقم 2231".

وأكد أن طهران تنتظر الإعلان عن مواقف واشنطن الرسمية بشأن كيفية العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على بلاده، مضيفا "نأمل أن تتخذ واشنطن إجراءات عملية لتعزيز الثقة وإظهار حسن النية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إنقاذ الاتفاق النووي هو من أكثر القضايا الملحة خلال الفترة الراهنة.

وخلال محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، قال لافروف إن إيران وروسيا مهتمتان بالعودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي.

وأضاف لافروف أن موسكو وطهران لديهما رغبة مشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأنهما تدعمان إطلاق حوار بين دول منطقة الخليج وتؤيدان التسوية السياسية في أفغانستان وفي إقليم ناغورني قرة باغ.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الإيراني بتقارب المواقف الروسية والإيرانية في الملفات الإقليمية، وثمّن موقف روسيا الداعم لإيران في ما يتعلق بالاتفاق النووي.