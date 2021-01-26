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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يتخلى عن اعتراضه على اتفاق تقاسم السلطة مع الديمقراطيين

الرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) متحدثا مع ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ (الفرنسية)
الرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) متحدثا مع ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ (الفرنسية)
26/1/2021

قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إنه سيوافق على اتفاق لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين، متخليا بذلك عن مطالبه التي عرقلت لأيام عمل المجلس المكون من 100 عضو، والمقسم مناصفة بين الحزبين.

وكان ثمة خلاف بين الديمقراطي تشاك شومر، زعيم الأغلبية حاليا بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كامالا هاريس، على طلب الجمهوريين أن يتعهد الديمقراطيون بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا من أجل إقراره، حيث رفض شومر ضمان بقاء ذلك الإجراء.

وقال ماكونيل "الإجراء كان جزءا رئيسيا من الأساس الذي قام عليه آخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001 على أساس حصول كل من الحزبين على 50 مقعدا".

وقال جاستن غودمان -المتحدث باسم شومر- في بيان "نحن سعداء لأن السيناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف. نتطلع إلى تنظيم مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين والبدء في تنفيذ أشياء كبيرة وجريئة للشعب الأميركي".

وأشار بعض الديمقراطيين الليبراليين إلى ضرورة إزالة حاجز الأصوات الستين لإقرار التشريعات من أجل الإسراع بتنفيذ جدول أعمال الرئيس جو بايدن، غير أن بايدن نفسه لم يبد دعمه لهذه الخطوة من عدمه.

ومنعت هذه الأغلبية الكبيرة مجلس الشيوخ في السنوات القليلة الماضية من إقرار أغلب التشريعات الكبرى.

المصدر : رويترز

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