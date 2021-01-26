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سياسة|السعودية

مسؤول عسكري أميركي يتفقد 3 مواقع لقواته في السعودية

قوات مارينز أميركية في تدريب مشترك مع قوات سعودية بميناء رأس الغار العسكري في محافظة الجبيل (رويترز)
قوات مارينز أميركية في تدريب مشترك مع قوات سعودية بميناء رأس الغار العسكري في محافظة الجبيل (رويترز)
26/1/2021

تفقد قائد القيادة الوسطى في القوات الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي 3 مواقع في المنطقة الغربية من السعودية، مرشحة لأن تستخدمها القوات الأميركية.

وفي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ تنصيب الرئيس جو بايدن، زار ماكينزي ميناءين في ينبع على البحر الأحمر، ومدرجي طائرات في تبوك والطائف.

وقال ماكينزي للصحفيين المرافقين له إن مياه الخليج ستكون منطقة نزاع في ظل أي صراع مسلح مع إيران، وبالتالي ينبغي النظر إلى أماكن أخرى بعيدة لإدخال القوات إلى مسرح العمليات.

وكانت السعودية أعلنت يوم السبت اعتراض وتدمير صاروخ في أجواء الرياض قالت إن جماعة الحوثيين من اليمن هي من أطلقته، وهو الأمر الذي نفاه الحوثيون.

ودانت الخارجية الأميركية بشدة الهجوم الصاروخي، وقالت في بيان إنها تقوم بجمع مزيد من المعلومات.

من جهتها، جددت إيران التذكير باستعدادها للحوار مع الدول الخليجية والتوصل إلى تفاهم مشترك.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن يد طهران ما زالت ممدودة للحوار البناء مع دول الجوار، وخصوصا دول الخليج.

وأضاف أن بلاده تؤكد دائما أن المنطقة بحاجة إلى الحوار والتعاون وتعزيز الثقة بين دولها.

المصدر : الجزيرة

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