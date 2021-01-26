البث الحي
سياسي|سياسة|أفغانستان

الحركة تنفي المماطلة وتؤكد الوفاء بالتزاماتها.. الحكومة الأفغانية ترحب بعزم بايدن مراجعة الاتفاق مع طالبان

الدوحة تشهد مفاوضات بين حركة طالبان وممثلي حكومة كابل (الجزيرة)
الدوحة تشهد مفاوضات بين حركة طالبان وممثلي حكومة كابل (الجزيرة)
26/1/2021

اتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بتجنب الانخراط الرسمي في المفاوضات الجارية في الدوحة، ورحبت في الوقت ذاته بعزم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مراجعة الاتفاق الذي وقعته الحركة مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما أكدت طالبان التزامها بكل ما نص عيه الاتفاق، ونفت إعاقة المفاوضات مع كابل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني رحمة الله أندر إن حكومة كابل ترحب بإعلان البيت الأبيض نيته مراجعة اتفاق السلام الموقع مع حركة طالبان.

 ودعا في تصريحات للجزيرة حركة طالبان للالتزام بوقف إطلاق النار، وخفض العنف في البلاد.

وفي سياق متصل، اتهم مفاوضو الحكومة الأفغانية حركة طالبان بتجنب الانخراط الرسمي في المفاوضات منذ أكثر من أسبوع.

وكتب مفاوض الحكومة الأفغانية نادر نادري على تويتر "السلام وإنهاء العنف هما على رأس أولويات شعبنا وحكومتنا".

وبحسب نادري، فإنه "من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل فإن فريق مفاوضات السلام (الحكومي) ملتزم وحاضر في الدوحة، 9 أيام مرت دون عقد أي اجتماعات رسمية، والطرف الآخر غير مستعد للانخراط في المحادثات لإنهاء النزاع وإنقاذ الأرواح".

وكانت المحادثات توقفت مؤقتا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدما قرر مفاوضو الطرفين التوقف لأسابيع.

ومنذ استئناف المحادثات في أوائل يناير/كانون الثاني عقد وفد طالبان عددا من الاجتماعات مع مجموعات أخرى، ولا سيما مع مسؤولين إيرانيين في طهران ونائب رئيس الوزراء الإندونيسي السابق في الدوحة.

وقال مصدر حكومي مقرب من المحادثات "يبدو أنهم يحاولون كسب الوقت وزيادة الضغط علينا".

وأضاف المصدر "إنهم يريدون عدم الانخراط في محادثات ذات مغزى بشأن تسوية سياسية مستقبلية حتى تنتهي المهلة المحددة في مايو/أيار، إذ يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب وبإمكانهم إحكام سيطرتهم من جديد، وهذا أمل زائف".

طالبان ترد
من جانبها، رفضت طالبان اتهامها بأن مفاوضيها يقومون بتأجيل المشاركة رسميا ومباشرة مع الجانب الحكومي.

وقال المتحدث باسم مكتب الحركة في الدوحة محمد نعيم إن "التقارير بشأن تأجيل المحادثات الأفغانية إلى أجل غير مسمى غير صحيحة"، مشيرا إلى أن الطرفين "على اتصال ببعضهما".

وأكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مستمرة تحدث بشكل يومي، حيث قد تبرز الحاجة إلى عقد اجتماعات داخلية".

ودعا نعيم الولايات المتحدة إلى الالتزام بما تعهدت به في الاتفاق الموقع بين الطرفين، مشيرا إلى التزام الحركة من جهتها بكل ما نص عليه الاتفاق.

وكانت طالبان وواشنطن توصلتا إلى اتفاق في الدوحة في فبراير/شباط الماضي يقضي بأن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

كيف سهل ترامب مهمة بايدن مع القضية الفلسطينية؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) مع بايدن في رام الله عام 2016 (رويترز)

محاكمة ترامب.. مجلس الشيوخ يفشل في حشد دعم الجمهوريين وتوجه للاكتفاء بالتوبيخ

أعضاء مجلس الشيوخ أدوا القسم بصفتهم لجنة محلّفين بمجريات محاكمة ترامب (الأوروبية-أرشيف)

"يوم احتفال في إسرائيل".. افتتاح قنصلية بدبي وإرسال سفير للمغرب وكوهين في السودان

رجال أعمال إماراتيون أثناء وصولهم إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (رويترز)

الرئيس يعتبر التعديل الوزاري مخالفا للدستور.. المشيشي: توجهنا إلى البرلمان لأنه مصدر الشرعية

المشيشي خلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء (الجزيرة)
الأكثر قراءة

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: لا أريد أن أبقى يهوديا

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يعتبر أن تسوية الدولتين غير عملية ويدافع عن فكرة دولة فدرالية واحدة لشعبين (الأوروبية)

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

(مواقع التواصل الإجتماعي)

حفلة شتائم كادت تتطور لعراك.. فيديو "معركة" إبراهيموفيتش ولوكاكو

النجمان تزاملا في مانشستر يونايتد (رويترز)

هل يمكن تلقي أكثر من لقاح ضد كورونا من شركات مختلفة؟ عالم فيروسات يجيب

د. مكي: مع التلقيح والالتزام بمعايير النظافة والتباعد الاجتماعي والكمامة، فسنحتاج إلى سنتين للسيطرة على الوباء (الجزيرة)