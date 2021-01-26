الحركة تنفي المماطلة وتؤكد الوفاء بالتزاماتها.. الحكومة الأفغانية ترحب بعزم بايدن مراجعة الاتفاق مع طالبان

اتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بتجنب الانخراط الرسمي في المفاوضات الجارية في الدوحة، ورحبت في الوقت ذاته بعزم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مراجعة الاتفاق الذي وقعته الحركة مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما أكدت طالبان التزامها بكل ما نص عيه الاتفاق، ونفت إعاقة المفاوضات مع كابل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني رحمة الله أندر إن حكومة كابل ترحب بإعلان البيت الأبيض نيته مراجعة اتفاق السلام الموقع مع حركة طالبان.

ودعا في تصريحات للجزيرة حركة طالبان للالتزام بوقف إطلاق النار، وخفض العنف في البلاد.

وفي سياق متصل، اتهم مفاوضو الحكومة الأفغانية حركة طالبان بتجنب الانخراط الرسمي في المفاوضات منذ أكثر من أسبوع.

وكتب مفاوض الحكومة الأفغانية نادر نادري على تويتر "السلام وإنهاء العنف هما على رأس أولويات شعبنا وحكومتنا".

وبحسب نادري، فإنه "من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل فإن فريق مفاوضات السلام (الحكومي) ملتزم وحاضر في الدوحة، 9 أيام مرت دون عقد أي اجتماعات رسمية، والطرف الآخر غير مستعد للانخراط في المحادثات لإنهاء النزاع وإنقاذ الأرواح".

وكانت المحادثات توقفت مؤقتا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدما قرر مفاوضو الطرفين التوقف لأسابيع.

ومنذ استئناف المحادثات في أوائل يناير/كانون الثاني عقد وفد طالبان عددا من الاجتماعات مع مجموعات أخرى، ولا سيما مع مسؤولين إيرانيين في طهران ونائب رئيس الوزراء الإندونيسي السابق في الدوحة.

وقال مصدر حكومي مقرب من المحادثات "يبدو أنهم يحاولون كسب الوقت وزيادة الضغط علينا".

وأضاف المصدر "إنهم يريدون عدم الانخراط في محادثات ذات مغزى بشأن تسوية سياسية مستقبلية حتى تنتهي المهلة المحددة في مايو/أيار، إذ يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب وبإمكانهم إحكام سيطرتهم من جديد، وهذا أمل زائف".

طالبان ترد

من جانبها، رفضت طالبان اتهامها بأن مفاوضيها يقومون بتأجيل المشاركة رسميا ومباشرة مع الجانب الحكومي.

وقال المتحدث باسم مكتب الحركة في الدوحة محمد نعيم إن "التقارير بشأن تأجيل المحادثات الأفغانية إلى أجل غير مسمى غير صحيحة"، مشيرا إلى أن الطرفين "على اتصال ببعضهما".

وأكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مستمرة تحدث بشكل يومي، حيث قد تبرز الحاجة إلى عقد اجتماعات داخلية".

ودعا نعيم الولايات المتحدة إلى الالتزام بما تعهدت به في الاتفاق الموقع بين الطرفين، مشيرا إلى التزام الحركة من جهتها بكل ما نص عليه الاتفاق.

وكانت طالبان وواشنطن توصلتا إلى اتفاق في الدوحة في فبراير/شباط الماضي يقضي بأن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.