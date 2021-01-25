وسط ارتفاع حاد في إصابات كورونا.. حاكم دبي يعين مديرا جديدا لهيئة الصحة

عين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مديرا جديدا لهيئة الصحة في الإمارة دون تقديم تفسير لإعفاء المدير الذي كان يشغل المنصب من مهامه، وسط حملة تطعيم في البلاد وارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات.

وذكر بيان صادر أمس الأحد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عين عوض صغير الكتبي مديرا جديدا لهيئة الصحة بدبي خلفا لحميد القطامي.

ولم يذكر البيان سببا لهذا التغيير، ولم يرد المكتب الإعلامي لدبي على طلب رويترز للتعليق.

وزاد عدد الإصابات اليومية بكورونا في الإمارات 3 أمثال على مدى الشهر الماضي، فسجلت السلطات اليوم الاثنين 3579 إصابة جديدة و9 وفيات بالمرض، ولا تقدم السلطات تفصيلا لحالات الإصابة والوفاة في كل إمارة.

ورفعت البلاد تقريبا كل قيود مكافحة كورونا ما عدا الإلزام باستخدام الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي.

لكن دبي -بصفتها مركزا إقليميا للأعمال والسياحة- شهدت تدفقا من الزوار خلال الموسم الشتوي، مما دفعها الأسبوع الماضي لإعادة فرض بعض الإجراءات، منها حظر العروض الترفيهية الحية وتشديد القيود على عدد الأفراد المسموح بتجمعهم في مناسبات اجتماعية أو بالمطاعم.

وكانت الدانمارك -التي تشترط إثبات سلامة القادمين إليها من فيروس كورونا- أعلنت قبل أيام تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة 5 أيام، بعد الاشتباه بنتائج مزيفة لاختبارات كورونا في دبي.