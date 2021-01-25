في الذكرى الخامسة.. مطالب أوروبية وإيطالية للقاهرة برد مناسب على مقتل ريجيني

طالب الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالتعاون مع إيطاليا في التحقيقات التي تجريها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة 2016، في حين طالب الرئيس الإيطالي القاهرة برد كامل.

وقال مفوض الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل -في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأربعاء- إن قضية ريجيني ليست قضية إيطاليا بمفردها، بل الاتحاد الأوروبي ككل، وهي من أجل المحاسبة وإنفاذ العدالة.

من جانبه قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن هناك التزامًا بالاستمرار في البحث عن الحقيقة، ومحاسبة من ارتكبوا جريمة قتل ريجيني بمحاكمتهم.

وأضاف أن بلاده تتوقع استجابة من السلطات المصرية بتسليم من فعلوا ذلك.

ووصف الرئيس الإيطالي مقتل ريجيني، في الذكرى الخامسة له، بالجرح العميق في نفوس جميع الإيطاليين الذين يجددون تضامنهم مع عائلته التي استمرت في المطالبة بالحقيقة طوال السنوات الخمس الماضية.

وأكد ماتاريلا تمكّن نيابة الجمهورية في روما من إنهاء التحقيقات التي كشفت عن ارتكاب جرائم خطرة ستنظر فيها قريبا محكمة روما لإصدار العقوبات المناسبة بحق المذنبين الذين نفّذوا الجريمة.

وأردف "نحن نبقى في انتظار رد كامل ومناسب من السلطات المصرية التي حثتها وتحثها السلطات الإيطالية بلا انقطاع عبر القنوات الدبلوماسية، لتحقيق هذا الهدف".

وطلبت النيابة العامة في روما رسميا، الأربعاء، بدء محاكمة بحق 4 ضباط مصريين متهمين بقتل ريجيني.

ووجّه المدعي العام في روما، مايكل بريتيبينو، في لائحة الاتهام التي قدمها، تهمة الاختطاف والتعذيب والقتل إلى كل من اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف.

ورفضت القاهرة الاتهامات، وتحدثت عن تشكيل عصابي بغرض السرقة، يستخدم وثائق أمنية مزورة.

وعدّت الحكومة الإيطالية في 31 ديسمبر/كانون الأول قرار النيابة العامة المصرية إنهاء الملاحقات بحق عناصر الأمن الوطني المشتبه فيهم "غير مقبول".

وريجيني (26 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، كان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى 9 أيام، وبعد ذلك عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.

وعقب العثور على جثة ريجيني توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.