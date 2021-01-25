تسريب خطط ترامب لمواجهة المحاكمة.. ملف متكامل بشأن اقتحام الكونغرس وتحذير جمهوري

تتواصل في واشنطن الاستعدادات السياسية والأمنية لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التورط في حادثة اقتحام الكونغرس، التي خلفت قتلى وجرحى وأحدثت فوضى عارمة في عاصمة أقوى دولة في العالم.

ووسط استمرار الوجود العسكري في واشنطن خوفا من حصول هجمات، أكد الديمقراطيون أن الادعاء بحوزته ملفا كاملا عن حادثة اقتحام الكونغرس. كما أكد جمهوريون رفضهم للمحاكمة ولوحوا بالانتقام، وكشف محيطون بترامب عن خطط سياسية يعكف عليها لمواجهة محاكمته.

وقد رفضت النائبة الديمقراطية مادلين دين الكشف عن إستراتيجية فريق الادعاء في محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.

وقالت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) إن الادعاء سيقدم قضية متكاملة بشأن اقتحام الكونغرس.

وشدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة ترامب ستكون سريعة نسبيا، "والجميع يريدون أن ننهي هذه الصفحة من التاريخ الأميركي".

تهم خطيرة

ومن المتوقع أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى مجلس الشيوخ في الساعات المقبلة مادة الاتهام التي تم إقرارها في مجلس النواب، وتحمل ترامب مسؤولية التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، والذي خلف 5 قتلى.

ومن جانبه، قال السيناتور الجمهوري ميت رومني إن إجراءات محاكمة ترامب بعد مغادرته منصبه دستورية، مشددا في مقابلة مع "سي إن إن" على أن ما فعله ترامب وتحريضه على العنف يستدعيان إجراءات المحاكمة، مشيرا إلى أن قائمة الاتهام الموجهة له خطيرة للغاية.

وأضاف "ما يجري زعمه وما رأيناه هو تحريض على العصيان وهو جريمة تستوجب المحاكمة. وإلا فما هو ذلك؟".

تحذير جمهوري

بينما حذّر عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ الأميركي -أمس السبت- من أن محاكمة ترامب في المجلس للمرة الثانية قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين، إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.

وقال السيناتور جون كورنين -في تغريدة موجهة لشومر- "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".

وقال السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة الاستخبارات ماركو روبيو لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه يعتقد "أنها محاكمة غبية وستأتي بنتائج عكسية. لدينا حاليا نيران مشتعلة في البلاد والأمر أشبه بصب الزيت على النار".

لكنه اعترف بأن ترامب الذي حض الآلاف من أنصاره على التوجه إلى مبنى الكونغرس للاحتجاج ضد المصادقة على فوز بايدن "يتحمل بعض المسؤولية عما حدث".

وأشار جمهوريون آخرون الى أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة مواطن عادي كما هو حال ترامب الآن.

وقال السيناتور مايك راوندز لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" إن الدستور لا يسمح بمحاكمة رئيس سابق.

وأضاف "هناك أشياء أخرى نفضل العمل عليها"، بما في ذلك المصادقة على المزيد من مرشحي بايدن للحكومة.

بايدن ينأى بنفسه

ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي.

وتحاول إدارة بايدن النأي عن حيثيات المحاكمة، فقد قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين إن بايدن مشغول بإدارة البلاد والتصدي للأزمات.

وردا على سؤال عن الطريقة التي يفضل أن تسير بها محاكمة ترامب، ردّ كلين أن بايدن مشغول بممارسة وظيفته وهي إدارة البلاد، فهو ليس عضوا في مجلس الشيوخ، ولن يصوّت في المحاكمة بالكونغرس، فتركيزه منصبّ على الرئاسة لا على الوظيفة التي كان يشغلها في السابق.

خطط ترامب

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن عدد من المحيطين بترامب، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن ترامب أخبر الناس أن تهديده بإنشاء حزب جديد يمنحه نفوذا لمنع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من التصويت لإدانته خلال محاكمة مجلس الشيوخ.

ويقول مستشارو ترامب إنهم يخططون لتجنيد مرشحين أساسيين جمهوريين ولجنة الاقتراع.

وحسب الدائرة المحيطة بترامب فإن لديه أكثر من 70 مليون دولار نقدا في حملته الانتخابية، لتمويل جهوده السياسية.

وتقول الصحيفة إن احتمال نشوب معركة خلافية يهدد بتوسيع الانقسام داخل الحزب الجمهوري، ويثير قلق القادة في واشنطن الذين كانوا يطالبون علنا بتجنب أي جولة جديدة من الانتقام الداخلي.

في الجانب الأمني، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في البنتاغون أن قوات الحرس الوطني ستبقى حتى مارس/آذار القادم، تحسبا لاضطرابات محتملة أثناء محاكمة ترامب وخطاب الرئيس الأميركي جو بايدن عن حالة الاتحاد في الكونغرس.