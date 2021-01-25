بسبب سياسته تجاه كورونا.. "ألف بث مباشر" لعزل رئيس البرازيل

شارك ناشطون برازيليون في حملة "ألف بث مباشر لعزل الرئيس" في إطار عدة فعاليات شعبية تنظمها القوى المعارضة للمطالبة بعزل الرئيس جايير بولسونارو.

ونظم معارضون آخرون مظاهرات بالسيارات في عدد من الولايات ضمن الفعاليات نفسها.

وتتهم المعارضة بولسونارو بالمسؤولية عن وفاة أكثر من 200 ألف بسبب عدم اتخاذه إجراءات مناسبة لمكافحة فيروس كورونا.

وبلغ 61 مجموع طلبات البرلمانيين لعزل الرئيس، وهو الأعلى من نوعه في فترة رئاسية واحدة، ويظل قرار قبول بدء الإجراءات والتصويت عليها بيد رئيس مجلس النواب.

وتراجعت شعبية بولسونارو بواقع 11 نقطة مئوية في نحو أسبوع، في خضم بداية صعبة لحملة التطعيم ضد كورونا، وانهيار النظام الصحي في مدينة ماناوس، حسب ما أفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إكزام-آيديا لاستطلاعات الرأي.

وتشمل حملة التطعيم حتى الآن 6 ملايين جرعة من لقاح كورونافاك (CoronaVac) الذي يصنعه مخبر سينوفاك (Sinovac) الصيني، ومليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد (Oxford–AstraZeneca) وصلت يوم الجمعة بشكل متأخر من الهند حيث يتم تصنيعه.

وحصل معهد بوتانتان في ساو باولو (شريك سينوفاك) على ترخيص لـ 4.8 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونافاك.

وذكرت وكالة بلومبرغ (Bloomberg) للأنباء، استنادا إلى الاستطلاع، أن شعبية حكومة بولسونارو انخفضت إلى 26% بعد أن كانت 37%، في حين قفزت شعبية المعارضين لإدارته إلى 45%.