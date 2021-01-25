الإمارات: افتتاح السفارة بإسرائيل يتأثر بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن افتتاح سفارتها في إسرائيل تأثر بالقيود المفروضة على الحركة هناك بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزارة الإماراتية، في بيان اليوم الاثنين، إنها تنسق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة الإمارات لدى إسرائيل.

وأضافت أن "فتح السفارة تأثر في الوقت الراهن بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كورونا".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أملها في أن يتحسن الوضع وأن يكتمل افتتاح السفارة قريبا.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي عقد اجتماعا أمس الأحد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صادق أثناءه على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب.

وعقب ذلك بساعات أعلنت إسرائيل افتتاح سفارتها في أبو ظبي، وقالت وزارة الخارجية -في بيان- إن سفارتها في الإمارات فتحت رسميا، وإن الدبلوماسي إيتان نائيه -الذي سيقوم بأعمال السفارة إلى حين تحديد مقر دائم لها- قد وصل إلى أبو ظبي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن السفارة ستباشر عملها من مكاتب مؤقتة، إلى حين تجهيز مقر دائم.

وكان نائيه قد طرد من أنقرة بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تأزمت العلاقات بين تركيا وتل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

من جهته، ثمّن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي افتتاح السفارة الإسرائيلية، وأعرب عن أمله في افتتاح الإمارات والبحرين والمغرب سفاراتها في تل أبيب قريبا.

وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن قنصليات لإسرائيل ستفتتح في الرباط ودبي الأيام المقبلة.

وكان الجانبان (الإماراتي والإسرائيلي) قد وقّعا في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقية لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.