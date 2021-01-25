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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مع اتساع الإدانات الدولية.. قطر تدين بشدة الهجوم الصاروخي على الرياض

بقايا صاروخ أطلق سابقا على مواقع سعودية (رويترز)
بقايا صاروخ أطلق سابقا على مواقع سعودية (رويترز)
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202106:09 PM (مكة المكرمة)

تتلاحقُ الإدانات للهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الهجومية.

وقال بيان الخارجية القطرية إن الدوحة تعتبر الهجوم الصاروخي "عملا خطيرا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجدد البيان اليوم الاثنين موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، وفق وكالة الأنباء القطرية.

من جانب آخر أدانت الخارجية المصرية، في بيان، بأشد العبارات، محاولة استهداف الرياض بصاروخ، معتبرة ذلك اعتداءات إرهابية خسيسة.

وأكدت القاهرة دعمها ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب، حسب البيان ذاته.

من جهتها قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، إنها تدينُ بشدة الهجمات الجوية على العاصمة السعودية في 23 من الشهر الجاري.وجاء في بيان الدول الثلاث أن انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن المنطقة واستقرارها.

كما جدد الالتزام بأمن السعودية وسلامة أراضيها.كما أدانت الخارجية الأميركية بشدة الهجوم الصاروخي، وقالت في بيان إنها تقوم بجمع مزيد من المعلومات عن الهجوم الذي يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين.

وكان التلفزيون السعودي قال السبت إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وهو ما نفاه الحوثيون.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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