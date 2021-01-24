البث الحي
سياسة|عراق

مقتل 5 من الحشد الشعبي في هجوم على إحدى وحداته شرق صلاح الدين

الحشد الشعبي يتهم تنظيم الدولة بشن هجوم على قواته بشرق صلاح الدين (الجزيرة)
الحشد الشعبي يتهم تنظيم الدولة بشن هجوم على قواته بشرق صلاح الدين (الجزيرة)
23/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202111:07 AM (مكة المكرمة)

قالت مديرية الإعلام الأمني التابعة للحشد الشعبي العراقي إن قوات للحشد تنضوي تحت اللواء 22 تخوض مواجهات عنيفة شرق صلاح الدين، لصد هجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة.

وقالت مصادر في شرطة محافظة صلاح الدين شمال بغداد، إن 5 من منتسبي الحشد الشعبي قتلوا، بينهم آمر لواء، في هجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة شرقي المحافظة.

وأضافت المصادر أن الهجوم وقع شرق قضاء الدور الذي يقع شرقي مدينة تكريت، مركز المحافظة، في وقت متأخر من مساء السبت، مستهدفا مقر اللواء 22 التابع للحشد و4 آخرين من منتسبي اللواء.

وقالت المصادر إن المهاجمين انسحبوا إلى المناطق التي قدموا منها بعد وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وصفتها المصادر بأنها كانت شديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

إقالة قيادات أمنية وعسكرية.. تنظيم الدولة يتبنى تفجيري بغداد والعراقيون يتداولون قصصا مؤلمة

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين اللذين هزا الخميس وسط بغداد، بينما أقال رئيس الوزراء قيادات أمنية وعسكرية على خلفية التفجيرين، في وقت تداول فيه العراقيون قصصا مؤلمة عن الضحايا.

المزيد من سياسة

كاتبة فرنسية: كي لا ننسى جرائم النظام السوري.. مئات السوريين والأوروبيين يعملون لمنع الإفلات من العقاب

ساهم المصور قيصر في مساعدة السوريين في الكشف عن مصير ذويهم المعتقلين بالسجون السورية (الجزيرة)

إندبندنت: في ظل كورونا وشتاء قاسٍ.. لاجئو سوريا يحتاجون الدعم أكثر من أي وقت مضى

الصحيفة قالت إن الجهود المبذولة لدعم اللاجئين السوريين غير كافية؛ بسبب جسامة المسؤولية (رويترز)

مظاهرات روسيا.. الإفراج عن معظم الموقوفين وموسكو تستدعي السفير الأميركي

جانب من مظاهرات في موسكو تندد باعتقال المعارض أليكسي نافالني (الأناضول)

صحيفة أميركية: ترامب ضغط لرفع دعوى أمام المحكمة العليا لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية

وليام بار مع ترامب في البيت الأبيض قبل استقالته من منصبه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي (رويترز)
الأكثر قراءة

خرج من النزال على عكاز.. ماكغريغور مادة للسخرية بعد هزيمته بالضربة القاضية وحبيب يُعلّق

بوارييه يسدد الضربة القاضية لماكغريغور (مواقع التواصل)

هروب جماعي.. مليون عامل أجنبي يغادرون بريطانيا.. لماذا؟

السبب في تركز ظاهرة هجرة العمال الأجانب في العاصمة لندن، يرجع للخسائر التي تكبدها قطاع الخدمات (رويترز)

بين اليهودية والصهيونية.. هل تحمل إسرائيل عوامل فنائها في داخلها؟

ارتفاع قتلى الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة والعراق يستنفر قواته

الحشد الشعبي ينتشر في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة (الجزيرة-أرشيف)