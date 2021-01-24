مقتل 5 من الحشد الشعبي في هجوم على إحدى وحداته شرق صلاح الدين

قالت مديرية الإعلام الأمني التابعة للحشد الشعبي العراقي إن قوات للحشد تنضوي تحت اللواء 22 تخوض مواجهات عنيفة شرق صلاح الدين، لصد هجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة.

وقالت مصادر في شرطة محافظة صلاح الدين شمال بغداد، إن 5 من منتسبي الحشد الشعبي قتلوا، بينهم آمر لواء، في هجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة شرقي المحافظة.

وأضافت المصادر أن الهجوم وقع شرق قضاء الدور الذي يقع شرقي مدينة تكريت، مركز المحافظة، في وقت متأخر من مساء السبت، مستهدفا مقر اللواء 22 التابع للحشد و4 آخرين من منتسبي اللواء.

وقالت المصادر إن المهاجمين انسحبوا إلى المناطق التي قدموا منها بعد وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وصفتها المصادر بأنها كانت شديدة.