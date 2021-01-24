طهران: مستعدون للحوار مع دول الخليج وحل الأزمة اليمنية بيد السعودية لكن ليس بالحرب

أعلنت الخارجية الإيرانية -اليوم الأحد- أنها مستعدة للحوار مع الدول الخليجية والتوصل إلى تفاهم مشترك، وأنها ترحب بأي "تغيير جاد" في سياسات المنطقة.

وأكدت طهران أنها أول من يرحب بأي تغيير في سياسات السعودية الخارجية، واعتبرت في الوقت نفسه أن السعودية والإمارات "ليستا في وضع يسمح لهما بانتقاد قدرات إيران العسكرية"، كما أكدت "فقدانها الثقة بالتزام الغرب بتعهداته".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنه بالرغم من وضع بعض دول المنطقة -بما فيها السعودية- عراقیل أمام إيران، فإنها أكدت دائما ضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك، وتابع قائلا "ما شهدناه حتى الآن هو عدم التجاوب".

وأضاف المسؤول الإيراني في لقاء مع وكالة إيسنا الإيرانية، إن "المسؤولين السعوديين باتوا يصلحون بعض سياساتهم في التعامل مع بعض دول المنطقة"، معتبرا أن بلاده "هي الدولة الأولى التي ترحّب بهذا الإصلاح السياسي إذا كان جادّا".

واعتبر زاده أن "بعض المخاوف السعودية غير حقيقية وستؤدي لزيادة تدخل بعض الأطراف في شؤون المنطقة، لكن الإيرانيين مستعدون للحوار بشأن ذلك".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن حلّ الأزمة اليمنية هو بيد السعودية، لكن ذلك لا يكون بالحرب على اليمن واليمنيين، على حد قوله.

عراقجي: السعودية والإمارات وإيران حقائق إقليمية ويجب أن تعيش معا في هذه المنطقة (الأوروبية)

في الأثناء، قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني لصحيفة إيطالية إن "السعودية والإمارات تخزنان كل أنواع الأسلحة"، معتبرا أنهما "ليستا في وضع يسمح لهما بالقول إن إيران تزيد من قدراتها العسكرية، فصواريخها دفاعية ورادعة".

وأضاف أن السعودية والإمارات وإيران "حقائق إقليمية ويجب أن تعيش معا في هذه المنطقة، ولا يمكن لأحد أن يلغي الآخر"، مشيرا إلى أن "التنافس بين الدول الثلاث أمر لا مفر منه، ولكن يمكنها أن تديره"، مؤكدا أن إيران ترفض المواجهة.

وأوضح عراقجي أن بلاده فقدت الثقة كليا بأميركا والأوروبيين بشأن تنفيذ التزاماتهم ووعودهم، لكنه أشار إلى أن كل شيء قابل للعودة إذا قررت واشنطن تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات، معربا عن أمله في أن تتخذ إدارة الرئيس الجديد جو بايدن "القرارات الصحيحة".

وشدد عراقجي على أنه لا مكان للسلاح النووي في العقيدة الدفاعية الإيرانية، وأن الفرصة لا تزال متاحة أمام طهران وواشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أيضا استعداد إيران للمضي من دون الاتفاق النووي إذا أراد الآخرون ذلك.

وقبل يومين، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن يد بلاده لا تزال ممدودة إلى الدول الخليجية، وإن "استقرار المنطقة من مصلحة الجميع".

وعلق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قائلا إن "دعوات إيران للحوار غير مجدية"، معتبرا أن هذه الدعوات "تهدف للتسويف والهروب من أزماتها".