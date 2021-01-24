هآرتس: إسرائيل توافق على نشر منظومة القبة الحديدية في القواعد الأميركية بالمنطقة

نقلت صحيفة "هآرتس" (Haaretz) الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا بنشر منظومات القبة الحديدية، الإسرائيلية الصنع، المضادة للصواريخ، في قواعدها العسكرية بدول الخليج وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين في وزارة الدفاع أن الولايات المتحدة حصلت على موافقة من مسؤولين إسرائيليين كبار للبدء بنشر هذه المنظومات في القواعد الأميركية في عدد من دول الشرق الأوسط وشرق أوروبا والشرق الأقصى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أثناء عملية التسليم الثانية قبل أسبوعين، إنه واثق من أن هذه المنظومة ستساعد الجيش الأميركي على الدفاع عن الجنود الأميركيين من خطر الصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون الإفصاح عن الدول التي ستنشر الولايات المتحدة فيها هذه المنظومة في قواعدها العسكرية.

لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن إسرائيل أعطت موافقة ضمنية للأميركيين لنصب البطاريات بهدف الدفاع عن قواتها من هجمات إيران أو وكلائها.

والقبة الحديدية نظام دفاع جوي متحرك طوّرته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة بهدف اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية، واختاره وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق -عمير بيرتس- في فبراير/شباط 2007 انطلاقا من تجربة حرب 2006 مع حزب الله اللبناني والصواريخ الفلسطينية محلية الصنع.

ومنذ ذلك الحين بدأ تطوير هذا النظام بوصفه حلا دفاعيا لإبعاد خطر الصواريخ قصيرة المدى عن إسرائيل، بكلفة تبلغ 210 ملايين دولار بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي