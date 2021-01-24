البث الحي
سياسة

إندبندنت: في ظل كورونا وشتاء قاسٍ.. لاجئو سوريا يحتاجون الدعم أكثر من أي وقت مضى

الصحيفة قالت إن الجهود المبذولة لدعم اللاجئين السوريين غير كافية؛ بسبب جسامة المسؤولية (رويترز)
الصحيفة قالت إن الجهود المبذولة لدعم اللاجئين السوريين غير كافية؛ بسبب جسامة المسؤولية (رويترز)
24/1/2021

قالت صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية إن اللاجئين السوريين الذين مروا بالكثير من المآسي والصدمات مع اقتراب الذكرى العاشرة للحرب السورية، يحتاجون الآن إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، في ظل شتاء قاسٍ وتأثيرات سلبية لجائحة كورونا.

وأكدت الصحيفة -في مقال للناشطة والممثلة البريطانية تانيا بور- أن الفيروس الذي أثر سلبا وبطرق مختلفة على حياة الملايين من البريطانيين، أثر "بشدة" على حياة اللاجئين السوريين المنتشرين في دول المنطقة؛ مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق.

وأضافت أن الكثير منهم فقدوا وظائفهم، لا سيما أولئك الذين يشتغلون في القطاع غير الرسمي، كما دفع الوباء أكثر من مليون لاجئ ومشرد في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى براثن الفقر.

وتسبب الضغط والمطالبات المتزايدة بمعالجة الفيروس القاتل قبل أي اعتبارات أخرى للاجئين والمنظمات الإنسانية، التي تحميهم، بما يسمى بـ"أزمة تأقلم"؛ أي أنهم باتوا معرضين لمخاطر متزايدة من قبيل سوء المعاملة والاستغلال والعنف والاعتداء الجنسي.

وتعمل منظمات إنسانية -وفي مقدمتها المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين- بجد للتأكد من أن اللاجئين لديهم ما يحتاجون إليه للبقاء بأمان؛ لكن التحديات وحجم المسؤوليات "هائلان".

وتروي إحدى اللاجئات بمخيم الأزرق في الأردن -وتدعى نسرين- كيف كانت تستمتع قبل الحرب بدفء الشتاء في منزلها بسوريا؛ لكنها تقبع الآن وكثير من رفاقها السوريين في ملاجئ متجمدة وباردة بشكل لا يطاق في غياب الغاز وأجهزة التسخين.

لكن نسرين تؤكد للصحيفة أن مجرد معرفة أن عائلتها الآن بأمان "هي أهم شيء، وطالما بقي الحال كذلك، فكل المصاعب مهما بلغت قسوتها تهون".

المصدر : إندبندنت

حول هذه القصة

بعد إحراق مخيم بحنين.. مئات اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون مأساة تهجير جديدة

تتكرر مأساة اللاجئين السوريين في لبنان بشكل دائم في مخيمات اللجوء، لكن هذه المرة ليس بفعل الطبيعة أو خطأ فردي، بل بسبب إقدام شبان على إحراق مخيم “بحنين” (شمالي لبنان)؛ مُشردين بذلك أكثر من 100 عائلة.

المزيد من سياسة

بعد توقفها 5 سنوات.. تركيا واليونان تستأنفان محادثاتهما حول نزاع شرق المتوسط

سفينة حربية تركية تحرس إحدى سفن التنقيب عن الغاز شرق المتوسط (الأناضول)

بسبب سياسته تجاه كورونا.. "ألف بث مباشر" لعزل رئيس البرازيل

يافطة احتجاجية ضد الرئيس بولسونارو بمدينة ساو باولو (الأناضول)

خارج الخدمة.. دراسة عن مواد الدستور المعطلة في مصر

مواطن مصري يحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاستفتاء على تعديل مواد في الدستور (الجزيرة)

هذه هي القرارات التنفيذية التي سيتخذها بايدن خلال أسبوعه الثاني بالبيت الأبيض

بايدن استهل اليوم الأول من ولايته الرئاسية بتوقيع مجموعة من القرارات التنفيذية (رويترز)
الأكثر قراءة

نهضت من تحت ركام الحرب والاتفاقيات المذلة.. ماذا تعرف عن قوة تركيا البحرية؟

سفن حربية تركية (الصحافة التركية)

إدانات دولية للهجوم الصاروخي على السعودية

بقايا صاروخ أطلق سابقا على مواقع سعودية (رويترز)

منها حمية مايو كلينيك الأصلية.. 8 أنظمة غذائية لحرق الكرش مع برنامج للمشي تغنيك عن الجراحة

خرج من النزال على عكاز.. ماكغريغور مادة للسخرية بعد هزيمته بالضربة القاضية وحبيب يُعلّق

بوارييه يسدد الضربة القاضية لماكغريغور (مواقع التواصل)