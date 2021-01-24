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أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت (يمين) مع الشيخ صباح الخالد المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
أمير الكويت (يمين) مع الشيخ صباح الخالد المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
24/1/2021

أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق أمر صدر اليوم الأحد عن الديوان الأميري.

ونصّ الأمر الأميري كذلك على تكليف الشيخ صباح الخالد بترشيح الوزراء الجدد وعرض أسمائهم على أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.

وكان أمير الكويت قد وافق على استقالة الحكومة يوم الاثنين الماضي، على خلفية استجواب برلماني للحكومة لاقى تأييد 38 نائبا من أصل 50 نائبا، مما دفع الحكومة للاستقالة.

ويتهم النواب الذين أيدوا الاستجواب رئيس الحكومة "بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس، وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم رسميا في 13 يناير/كانون الثاني الجاري باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها، ثم كلف الأمير الحكومة بتصريف الأعمال.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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