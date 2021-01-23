البث الحي
سياسة|ليبيا

ليبيا.. ترقب لتفاهمات جديدة في المغرب بشأن المناصب السيادية وانتهاء مهلة انسحاب المرتزقة

جولة سابقة من المشاورات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية (وكالة الأنباء الأوروبية)
جولة سابقة من المشاورات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية (وكالة الأنباء الأوروبية)
23/1/2021

تتواصل في المغرب جولة المشاورات الليبية الجديدة، والتي قد تفضي إلى تفاهمات حول معايير اختيار المرشحين للمناصب السيادية، في حين تنتهي اليوم السبت مهلة انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وبعد إحراز تقدم باتجاه حل سياسي للأزمة الليبية من خلال الاتفاق على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية المقبلة، انطلقت أمس في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الخامسة من المشاورات الليبية الخاصة بالمناصب السيادية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة المنعقد في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا)، ويفترض أن تستمر يومين.

وتتواصل الجلسات المغلقة ضمن هذه المشاورات المعروفة بـ"13+13″، وقد تختتم اليوم، ولكن قد يتم تمديدها إلى يوم غد الأحد، وفق أحد المشاركين في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقد أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن أعضاء من الوفدين المشاركين بأنه يتعين على أعضاء الوفدين تتويج مشاوراتهم بإعلان تفاهمات شاملة بخصوص آليات تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات لعام 2015.

وقال هؤلاء الأعضاء إنه في حال تعذر ذلك عليهم، فإن ملف المناصب السيادية سيحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبو ليفة في تصريحات للصحفيين بمدينة بوزنيقة الاتفاق خلال اليوم الأول من المشاورات على معظم معايير اختيار المناصب السيادية، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتواصل اليوم وربما حتى غد الأحد للاتفاق على بعض المسائل العالقة.

من جهته، قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إنه سيتم الإعلان اليوم عن مجمل معايير اختيار المناصب السيادية ووقت الترشح لها، وأضاف أن من المعايير المعتمدة لاختيار المناصب السيادية الكفاءة، واستبعاد شاغلي هذه المناصب حاليا.

ووفقا لاتفاق الصخيرات، فإن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، فضلا عن رئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

جولة جنيف

وتعقد المشاورات في مدينة بوزنيقة المغربية بينما تتجه أنظار الليبيين إلى الاجتماع المقبل لملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت على مرشحين لعضوية السلطة التنفيذية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبعد إقرار المشاركين في ملتقى الحوار الليبي الثلاثاء الماضي، بأغلبية كبيرة، معايير اختيار أعضاء السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة)، من المقرر أن يتم التصويت لاختيار المرشحين مطلع فبراير/شباط المقبل في جنيف.

وقالت البعثة الأممية بليبيا في بيان على حسابها في تويتر، إن أجل الترشيحات لعضوية السلطة التنفيذية ينتهي في 28 من الشهر الجاري.

انسحاب المرتزقة

في الأثناء، تنتهي اليوم مهلة الـ90 يوما التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لانسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد.

ورغم الدعوات الدولية الملحة بهذا الشأن، وأحدثها الدعوة التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و5 دول غربية بينها الولايات المتحدة، فإنه لم تظهر أي مؤشرات على انسحاب قريب للمرتزقة من ليبيا، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 20 ألفا.

بل إن مسؤولين بحكومة الوفاق الوطني يؤكدون أن المرتزقة الذين يقاتلون مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعززون انتشارهم في سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) والجفرة وغيرهما، مشيرين إلى أن طائرات شحن روسية نقلت مؤخرا أعدادا من مرتزقة الجنجويد السودانيين إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.

في السياق، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب المرتزقة من ليبيا.

من جهته، أعرب ممثل حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية، محمد نقاصة، عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، وفتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت في أقرب وقت.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن نقاصة أن البدء في فتح الطريق سيكون بعد اجتماع اللجنة المقبل بمدينة سرت.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ليبيا.. حكومة الوفاق تطلب دعما أمميا للانتخابات ودول غربية ترحب بالاتفاق حول السلطة التنفيذية

طلبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الدعم من الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات العامة أواخر العام الجاري، من جانب آخر رحبت دول غربية باتفاق الليبيين على آلية لاختيار السلطة التنفيذية المقبلة.

المزيد من سياسة

قبيل مفاوضات إيجه وشرق المتوسط.. تركيا تدعو اليونان لتجنب الخطوات الخلافية وأثينا تنتظر 18 مقاتلة فرنسية

سفينة حربية تركية تحرس إحدى سفن التنقيب في شرق المتوسط (الأناضول-أرشيف)

روسيا.. اعتقال آلاف المحتجين وموسكو تستوضح من السفارة الأميركية نشر خرائط للتحركات

متظاهرون روس داعمون للمعارض نافالني (رويترز)

امتلاك قوة الردع.. أردوغان: تركيا في صدارة الدول المصنعة للطائرات المسيرة والسفن الحربية

خطاب أردوغان جاء أثناء مراسم إنزال فرقاطة إسطنبول في البحر (الأناضول)

خيار آخر بدل المحاكمة.. الديمقراطيون ينفضون الغبار عن نص دستوري قديم لمعاقبة ترامب

ترامب لدى وصوله إلى فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي (رويترز)
الأكثر قراءة

أطباء فرنسيون يوصون بفيتامين لمقاومة كورونا.. وهذه 3 مجموعات من الأغذية تحويه

تهديد نووي.. ذوبان الجليد يكشف ما أخفي في أعماق القطب الشمالي

هناك ما لا يقل عن 14 مفاعلا والعديد من الغواصات النووية في قاع المحيط، وقد بدأت تتآكل بفعل الانهيارات الجليدية (شترستوك)

عائلة سعيدة تسكن البيت الأبيض.. كيف أعادت جيل بايدن الحياة للأرمل الشاب؟

عائلة جو بايدن أمام تمثال إبراهام لنكولن (رويترز)

التونة المعلبة مفيدة جدا لكنها قد تكون ضارة أيضا.. تعرف على 4 من أضرارها

يجب الحد من تقديم التونة المعلبة للرضع والأطفال (بيكسابي)