العراق.. سقوط صواريخ مجهولة قرب مطار بغداد والسلطات تطلق عملية لملاحقة تنظيم الدولة

أعلنت السلطات العراقية اليوم السبت سقوط 3 صواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية فيها جنود أميركيون، دون وقوع إصابات، كما أعلنت عن إطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بأنحاء البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن 3 صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حيث سقط صاروخان خارج المطار، في حين سقط الثالث على منزل أحد المواطنين في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة، مما أسفر عن أضرار مادية فقط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المطار الذي يضم قاعدة فيكتوريا الأميركية تعرّض خلال الفترة الماضية إلى هجمات صاروخية متعددة نفذتها فصائل مسلحة شيعية مقربة من إيران.

وكانت كتائب حزب الله العراقي قد هددت باستهداف مواقع وجود القوات الأميركية إذ لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

ثأر الشهداء

من جهة أخرى، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان عن إطلاق عملية "ثأر الشهداء" في بغداد ومحافظات أخرى لملاحقة عناصر تنظيم الدولة.

وقال البيان إن جهاز مكافحة الإرهاب بدأ عمليته بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبوتيرة سريعة، ووفق معلومات دقيقة وأوامر قضائية، متعهدا بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة.

ويأتي الإعلان عن العملية بعد تبنى تنظيم الدولة التفجير المزدوج الذي شهدته ساحة الطيران وسط بغداد الخميس، مما خلف 32 قتيلا ونحو 110 جرحى، وهو الأول من نوعه والأخطر خلال نحو 3 سنوات في العاصمة العراقية.

وأكد رئيس الوزراء الكاظمي أمس أن حكومته لن تسمح بخرق أمني جديد، مضيفا أن ما جرى دليل على وجود خلل يجب الإسراع في معالجته.

وتابع أن الحكومة أجرت تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، وتعمل على وضع خطة أمنية لمواجهة التحديات القادمة.

وعقد الكاظمي بعيد التفجير المزدوج اجتماعا طارئا مع كبار قادة الأمن، ثم أقال عقب الاجتماع قادة عسكريين وأمنيين كبارا، ومنهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، والمدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل، وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط.