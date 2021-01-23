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سياسة|سودان

السودان.. مظاهرات غاضبة احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود

جانب من مظاهرات في الخرطوم الشهر الماضي (الجزيرة)
جانب من مظاهرات في الخرطوم الشهر الماضي (الجزيرة)
23/1/2021

شهدت بعض أحياء العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات ليلية متفرقة، وذلك بعدما أعلنت الحكومة السودانية أمس الجمعة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهرين.

ونددت المظاهرات بما وصفه المشاركون فيها بالارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الخبز والوقود والأدوية، وندرة بعض السلع.

وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام، وحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأحرقوا إطارات السيارات في بعض الشوارع.

ووجّهت وزارة المالية محطات الخدمة برفع أسعار البنزين إلى 127 جنيها (2.3 دولار بالسعر الرسمي) للتر البنزين، من 121 جنيها ( 2.2 دولار).

كما عدلت وزارة المالية أسعار لتر الديزل إلى 115 جنيها (2.08 دولار) للتر، بعدما كان 112 (2.03 دولار).

وبرر وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد التعديل الجديد لأسعار الوقود بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما نفى في حديث للأناضول أن يكون تدهور سعر صرف الجنيه السوداني سببا في التعديل الأخير لأسعار الوقود.

وكانت الحكومة السودانية رفعت أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة تطبيق رفع الدعم عن المحروقات ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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