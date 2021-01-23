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سياسة|السعودية

اعتراض صاروخ بسماء الرياض.. السعودية تتهم الحوثيين والجماعة تنفي مسؤوليتها

المتحدث باسم التحالف تركي المالكي يستعرض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون العام الماضي (رويترز)
المتحدث باسم التحالف تركي المالكي يستعرض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون العام الماضي (رويترز)
23/1/2021-|آخر تحديث: 23/1/202106:13 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية -اليوم السبت- اعتراض صاروخ في أجواء الرياض أطلقته جماعة الحوثيين من اليمن، كما أظهرت بيانات نشرها موقع فلايت رادار تعطل حركة الملاحة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لكن الجماعة نفت شن أي هجوم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الإعلام السعودي الرسمي أن التحالف بقيادة المملكة تمكن من "اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض".

وفي صباح اليوم، أفاد سكان وشهود عيان بسماع دوي انفجار في سماء الرياض، ونشر مغردون على تويتر لقطات لسحب دخانية يتوقع أنها نتيجة اعتراض الصاروخ.

ووجّهت السفارة الأميركية في السعودية تحذيرا للمواطنين الأميركيين بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الفورية، ودعت مواطنيها إلى البقاء في تأهب حال وقوع هجمات إضافية بالصواريخ أو الطائرات المسيرة في المستقبل.

لكن المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع نفى استهداف أيٍّ مما وصفها بدول العدوان خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكد -في تغريدة على تويتر- أن الحوثيين يعلنون عن أي عملية ينفذونها بكل فخر وشرف واعتزاز، بحسب تعبيره، وأن الرد على هذه الدول هو حقهم الطبيعي والمشروع طالما استمر العدوان، كما قال.

من جهته، قال الأكاديمي والباحث السعودي في العلاقات الدولية حمدان الشهري إن صواريخ الحوثيين لا تشكل تهديدا حقيقيا على السعودية.

وأضاف الشهري -في اتصال مع الجزيرة- أن وقوع أسلحة بين يدي الحوثيين قد يخرج عن أي حسابات، بحسب تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن التحالف السعودي الإماراتي شن غارة على شبكة الاتصالات في منطقة الجعملة بمديرية مجز بمحافظة صعدة.

حركة الملاحة

من جهة أخرى، أفاد موقع مطار الرياض بتأخير في وصول العديد من الرحلات، دون أن يذكر ما إذا كان ذلك مرتبطا بمحاولة استهداف المدينة.

وأظهر موقع "فلايت رادار24" (flightradar24) توقف حركة الملاحة في مطار الرياض وتحوّل الرحلات إلى مطار الدمام.

ووفقا لبيانات الموقع، فقد اقتربت طائرتان من المجال الجوي لمطار الرياض ولم تهبطا، وظلتا تناوران في الجوار.

كما قال شهود إن مطار الرياض أخّر إقلاع رحلات عن مواعيدها المسبقة دون إبداء الأسباب.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل مليشيات الحوثيين في اليمن، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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