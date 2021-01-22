وسط دعوات للتظاهر غدا.. السلطات الروسية تواصل الاعتقالات وتتوعد أنصار المعارض نافالني بالقمع

واصلت السلطات الروسية اليوم الجمعة اعتقال المزيد من أنصار المعارض الموقوف أليكسي نافالني، محذرة من أن الاستجابة لدعوات التظاهر "ستقمع"، فيما يستعد ناشطون لمظاهرات بأنحاء روسيا غدا.

وبعد يوم من اعتقال عدد غير معروف من الناشطين اعتقلت السلطات دفعة جديدة، ومن بينهم كاترينا فيديرنيكوفا منسقة مقر نافالني في فلاديفوستوك، ومتعاونة أخرى بمقره في سيبيريا هي إيلينا نوسكوفيتس.

وأمس الخميس، اعتقلت السلطات ليوبوف سوبول الحليفة البارزة لنافالني، والناطقة باسمه كيرا يارميش، وعددا آخر من الناشطين المعروفين.

ويفترض أن يمثل المعتقلون اليوم أمام القضاء على خلفية دعوتهم لمظاهرات اعتبرت غير قانونية.

وقالت شرطة العاصمة الروسية إن "محاولات تنظيم حدث عام غير مصرح له وكل حركة استفزازية ستعتبر تهديدا للنظام العام وستقمع دون تأخير"، في إشارة إلى "الأنشطة غير القانونية" المقررة غدا السبت.

كما حذر الكرملين من المشاركة في المظاهرات، وأعلنت وزارة الداخلية استعدادها لحماية النظام العام، وتوعدت بمقاضاة الداعين للتظاهر، فيما تحدثت النيابة عن إجراءات للحد من الوصول إلى "المعلومات غير القانونية" التي تشكل "دعوات للمشاركة في أعمال جماعية غير مشروعة".

وكان الدرك الروسي للاتصالات وجه قبل ذلك تحذيرا إلى منصتي "تيك توك"، و"فكونتاكتي" الرديف الروسي لفيسبوك لحظر دعوات التظاهر، وهددهما بغرامات مالية كبيرة تصل إلى 4 ملايين روبل (44 ألفا و600 يورو) إذا لم تحذفا "معلومات ممنوعة".

في المقابل، دعا فريق نافالني -الموقوف حتى 15 فبراير/شباط المقبل على الأقل- إلى التظاهر غدا في 65 مدينة روسية للمطالبة بالإفراج عنه.

وكانت السلطات قد اعتقلت نافالني الأحد الماضي عند عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من عملية تسميم مفترضة، مما دفع أنصاره إلى بث تحقيق استقصائي على موقع يوتيوب قالوا فيه إن الرئيس فلاديمير بوتين يملك مجمعا فخما على ضفاف البحر الأسود كلف بناؤه 1.3 مليار دولار.

وحسب تعبير المعارض الروسي، فإن ذلك يمثل أكبر عملية فساد مالي في العالم.

ونفى الكرملين صحة ما تضمنه الفيلم، واصفا نافالني وفريقه بأنهم "محتالون".