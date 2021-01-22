للاشتباه بتزييف اختبارات كورونا.. الدانمارك تعلق الرحلات القادمة من الإمارات لمدة 5 أيام

أعلنت الدانمارك -التي تشترط إثبات سلامة القادمين إليها من فيروس كورونا- تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة 5 أيام، بعد الاشتباه بنتائج مزيفة لاختبارات كورونا في دبي.

وقال وزير النقل الدانماركي بيني إنغلبريشت في بيان نشرته الوزارة اليوم الجمعة "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام (..)، للتأكد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يُجرى بشكل صحيح".

وأوضح أن السلطات الدانماركية تلقت إشارة تشكك في صحة الفحوص التي تم الحصول عليها في دبي، وتريد التأكد من أن الفحص ليس خاطئا، وأنه لا يمكن شراء فحوص مزورة.

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيودا شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية تبقي دبي أبوابها مفتوحة على مصراعيها أمام السياح.

وتفرض الدانمارك -التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ملايين نسمة- قيودا صارمة منذ نهاية الشهر الماضي لمحاربة الموجة الجديدة من الوباء، كما ألزمت القادمين إليها من كل دول العالم بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا، على أن يكون قد تم إجراؤه خلال الساعات الـ24 السابقة.

وزار مشاهير دانماركيون -ومنهم لاعب كرة القدم السابق نيكولاس بيندتنر- دبي مؤخرا، مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة مته فريدريكسن التي قالت خلال اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء الماضي إن "ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدانمارك، مما يساهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء".

وسجلت الدولة الإسكندنافية 283 إصابة بالنسخة البريطانية من الفيروس المتحور، وإصابة واحدة بالفيروس المتحور لجنوب أفريقيا لدى شخص قادم من دبي.