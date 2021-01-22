فلسطين تطالب بضغط دولي على إسرائيل للسماح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -أمس الخميس- المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة في الانتخابات العامة.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده مع 51 سفيرا وقنصلا أجنبيا من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بحسب بيان صدر عن مكتبه وصل وكالة الأناضول.

وقال اشتية إن الديمقراطية الفلسطينية يجب ألا تكون رهينة لمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية -بما فيها القدس- بالمشاركة في الانتخابات بالتصويت والترشح، و"نريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك".

ودعا دول العالم -من خلال سفرائها- إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وشارك الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية في الانتخابات عام 2006، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر أكثر من مرة في السنوات الأخيرة عن رفضه لأي مشهد سيادي فلسطيني في القدس.

وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة الماضي، على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.