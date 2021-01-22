بعد ساعات من قصف على سوريا.. الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي على سوريا نُسب إلى إسرائيل.

وتنتشر طائرات مسيرة على الحدود في ظل التوتر الكبير بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما يتكرر إعلان أحد الطرفين إسقاط طائرات مسيرة تابعة للطرف الآخر.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان "راقبت قوات الدفاع الإسرائيلية الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة".

ولم يرد بعد أي تعقيب من المسؤولين في لبنان.

ونفذت إسرائيل أيضا مئات الضربات الجوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة على ما يشتبه في أنها عمليات عسكرية إيرانية لنقل أسلحة إلى حزب الله.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هجوما صاروخيا إسرائيليا قتل 4 مدنيين، بينهم طفلان، استهدف محافظة حماة (وسط سوريا).

واستهدفت الغارات الإسرائيلية -وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان- مواقع عسكرية، وأسفرت عن تدمير 5 منها على الأقل تابعة لجيش النظام السوري في محيط مدينة حماة، ويتواجد فيها أيضا مقاتلون إيرانيون وعناصر من حزب الله.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير/كانون الثاني الجاري على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرقي سوريا 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.