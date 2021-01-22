البث الحي
سياسة|لبنان

بعد ساعات من قصف على سوريا.. الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه راقب الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة (الجزيرة)
جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه راقب الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة (الجزيرة)
22/1/2021

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي على سوريا نُسب إلى إسرائيل.

وتنتشر طائرات مسيرة على الحدود في ظل التوتر الكبير بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما يتكرر إعلان أحد الطرفين إسقاط طائرات مسيرة تابعة للطرف الآخر.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان "راقبت قوات الدفاع الإسرائيلية الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة".

ولم يرد بعد أي تعقيب من المسؤولين في لبنان.

ونفذت إسرائيل أيضا مئات الضربات الجوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة على ما يشتبه في أنها عمليات عسكرية إيرانية لنقل أسلحة إلى حزب الله.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هجوما صاروخيا إسرائيليا قتل 4 مدنيين، بينهم طفلان، استهدف محافظة حماة (وسط سوريا).

واستهدفت الغارات الإسرائيلية -وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان- مواقع عسكرية، وأسفرت عن تدمير 5 منها على الأقل تابعة لجيش النظام السوري في محيط مدينة حماة، ويتواجد فيها أيضا مقاتلون إيرانيون وعناصر من حزب الله.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير/كانون الثاني الجاري على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرقي سوريا 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

انسحب منه ترامب وعاد إليه بايدن.. معضلة واشنطن مع اتفاق باريس للمناخ

برج إيفل مضاء باللون الأخضر عقب التوصل لاتفاق باريس عام 2016 (الأوروبية)

السودان.. مظاهرات غاضبة احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود

جانب من مظاهرات في الخرطوم الشهر الماضي (الجزيرة)

كورونا.. دول تفرض قيودا وسط تفشي الفيروس المتحور و"المحلول السحري" لم يجد نفعا في سريلانكا

أنقرة تشهد حظر تجول ليليا نهاية كل أسبوع لاحتواء فيروس كورونا (وكالة الأناضول)

سعى لأن تكون من أكبر مساجد العالم.. صدام حسين اهتم ببناء الجوامع وخلّف نزاعا حولها

جامع الموصل الكبير الذي بني في عهد صدام حسين (الجزيرة نت)
الأكثر قراءة

4 مخاطر للتونة المعلبة.. أضرار لا تعرفها عن وجبة الحمية المفضلة

يجب الحد من تقديم التونة المعلبة للرضع والأطفال (بيكسابي)

عائلة سعيدة تسكن البيت الأبيض.. كيف أعادت جيل بايدن الحياة للأرمل الشاب؟

عائلة جو بايدن أمام تمثال إبراهام لنكولن (رويترز)

الرياض.. اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون وأميركا تحذّر رعاياها وبيانات تظهر تعطل الملاحة بالمطار

المتحدث باسم التحالف تركي المالكي يستعرض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون العام الماضي (رويترز)

تغييرات دراماتيكية متوقعة في مسلسل "ابنة السفير" بسبب إصابة البطلة بمرض نادر

إصابة نسليهان أتاغول بمرض نادر يحول دون استمرارها في تصوير مسلسل "ابنة السفير" (مواقع التواصل)