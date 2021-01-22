البث الحي
سياسة|يمن

السعودية تعلن تدمير زورق وطائرة مسيّرة أطلقهما الحوثيون

أنصار الحوثيين يرفعون مجسما لطائرة مسيّرة خلال مظاهرة في صعدة (رويترز-أرشيف)
أنصار الحوثيين يرفعون مجسما لطائرة مسيّرة خلال مظاهرة في صعدة (رويترز-أرشيف)
22/1/2021

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن اليوم الجمعة إحباط "عمليتين إرهابيتين" حاول الحوثيون تنفيذهما، وقال إنه دمّر زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر وطائرة مسيّرة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية على تويتر أنه تم إحباط العملية الأولى التي تمت عبر زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر بعد تدميره.

وأضافت أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف.

وذكر مصدر سعودي الأحد الماضي أن 3 سعوديين أصيبوا نتيجة سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

انسحب منه ترامب وعاد إليه بايدن.. معضلة واشنطن مع اتفاق باريس للمناخ

برج إيفل مضاء باللون الأخضر عقب التوصل لاتفاق باريس عام 2016 (الأوروبية)

السودان.. مظاهرات غاضبة احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود

جانب من مظاهرات في الخرطوم الشهر الماضي (الجزيرة)

كورونا.. دول تفرض قيودا وسط تفشي الفيروس المتحور و"المحلول السحري" لم يجد نفعا في سريلانكا

أنقرة تشهد حظر تجول ليليا نهاية كل أسبوع لاحتواء فيروس كورونا (وكالة الأناضول)

سعى لأن تكون من أكبر مساجد العالم.. صدام حسين اهتم ببناء الجوامع وخلّف نزاعا حولها

جامع الموصل الكبير الذي بني في عهد صدام حسين (الجزيرة نت)
الأكثر قراءة

4 مخاطر للتونة المعلبة.. أضرار لا تعرفها عن وجبة الحمية المفضلة

يجب الحد من تقديم التونة المعلبة للرضع والأطفال (بيكسابي)

عائلة سعيدة تسكن البيت الأبيض.. كيف أعادت جيل بايدن الحياة للأرمل الشاب؟

عائلة جو بايدن أمام تمثال إبراهام لنكولن (رويترز)

الرياض.. اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون وأميركا تحذّر رعاياها وبيانات تظهر تعطل الملاحة بالمطار

المتحدث باسم التحالف تركي المالكي يستعرض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون العام الماضي (رويترز)

تغييرات دراماتيكية متوقعة في مسلسل "ابنة السفير" بسبب إصابة البطلة بمرض نادر

إصابة نسليهان أتاغول بمرض نادر يحول دون استمرارها في تصوير مسلسل "ابنة السفير" (مواقع التواصل)