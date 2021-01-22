السعودية تعلن تدمير زورق وطائرة مسيّرة أطلقهما الحوثيون

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين -مساء الخميس- إن التحالف السعودي الإماراتي شنّ 20 غارة في مناطق بمحافظات صنعاء ومأرب وصعدة وعمران خلال 24 ساعة.
أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن اليوم الجمعة إحباط "عمليتين إرهابيتين" حاول الحوثيون تنفيذهما، وقال إنه دمّر زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر وطائرة مسيّرة.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية على تويتر أنه تم إحباط العملية الأولى التي تمت عبر زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر بعد تدميره.
وأضافت أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.
وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف.
وذكر مصدر سعودي الأحد الماضي أن 3 سعوديين أصيبوا نتيجة سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
#التحالف: إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت المليشيا الحوثية تنفيذها صباح اليوم #الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 22, 2021
#التحالف: تدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر#الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 22, 2021