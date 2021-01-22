السعودية تعلن تدمير زورق وطائرة مسيّرة أطلقهما الحوثيون

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن اليوم الجمعة إحباط "عمليتين إرهابيتين" حاول الحوثيون تنفيذهما، وقال إنه دمّر زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر وطائرة مسيّرة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية على تويتر أنه تم إحباط العملية الأولى التي تمت عبر زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر بعد تدميره.

وأضافت أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف.

وذكر مصدر سعودي الأحد الماضي أن 3 سعوديين أصيبوا نتيجة سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

#التحالف: إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت المليشيا الحوثية تنفيذها صباح اليوم #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 22, 2021