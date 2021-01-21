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مع تفش واسع لكورونا بالإمارات.. دبي تعلق الأنشطة الترفيهية وتؤجل العمليات الجراحية غير الضرورية

الإمارات تشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام الجديد مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا (رويترز)
الإمارات تشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام الجديد مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا (رويترز)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202105:20 PM (مكة المكرمة)

أعلنت سلطات إمارة دبي اليوم الخميس تعليق إصدار التصاريح الترفيهية مؤقتا، لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما ذكرت وسائل إعلام أن وزارة الصحة الإماراتية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت "دبي للسياحة" أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة.

وأكدت عدة فنادق في الإمارة لوكالة الصحافة الفرنسية أنها ستواصل خدمة الزبائن، لكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح به القيام بأنشطة ترفيهية، مثل العروض أو وجود منسقي الأغاني.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الصحة في دبي اليوم أنه تم توجيه جميع المستشفيات بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية حتى 19 فبراير/شباط المقبل.

وفي الإمارات أيضا، أعلنت السلطات اليوم الخميس أنها أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك-في"، وهو ثالث لقاح تتم الموافقة عليه.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار يأتي "كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين" في البلاد.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن ألف متطوع في أبو ظبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح في إطار التجارب.

وكان مطورو اللقاح الروسي قد قالوا إنهم توصلوا إلى أن الجرعة فعالة بنسبة 91.4% في توفير الحماية.

وتتيح الإمارات للسكان الحصول على اللقاح الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية "سينوفارم" (Sinopharm)، كما تطعم دبي سكانها بلقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech).

وتشهد الإمارات زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، وأحصى هذا البلد الخليجي حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بالفيروس، و762 وفاة.

المصدر : وكالات

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