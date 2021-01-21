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سياسة|تركيا

قيمة الصناعات الدفاعية بلغت 60 مليار دولار.. الطائرات المسيرة التركية تحلق فوق أوروبا قريبا

قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية بلغت 3 مليارات دولار عام 2020 (الأناضول)
قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية بلغت 3 مليارات دولار عام 2020 (الأناضول)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202109:28 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اليوم الخميس إن الطائرات المسيرة من طرازي "بيرقدار" و"العنقاء" ستحلق في الأجواء الأوروبية قريبا، وإن شركات الصناعات الدفاعية التركية ستكون رائدة إقليميا ودوليا.

وأضاف ورانك في اتصال مرئي بملتقى الصناعات الدفاعية الثالث في إسطنبول أن الاستثمارات التي قامت بها تركيا خلال الـ5 سنوات الأخيرة ستنقل البلاد إلى دوري العمالقة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن الصناعات الدفاعية تعد من أبرز العوامل التي تضمن استقلالية البلاد، وأن قيمة صادرات القطاع بلغت 3 مليارات دولار عام 2020.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تسعى لرفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 75% مع حلول عام 2023.

ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للصناعات الدفاعية في تركيا ارتفعت إلى 60 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 5.5 مليارات دولار عام 2002.

وأكد أن الشركات التركية في مجال الصناعات الدفاعية بدأت تحتل مراكز متقدمة عالميا، وستكون خلال المرحلة القادمة من اللاعبين الرئيسيين إقليميا ودوليا.

المصدر : وكالة الأناضول

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