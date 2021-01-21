البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

الصين تفرض عقوبات على مسؤولين بعهد ترامب.. إدارة بايدن تسخر من الخطوة وتؤكد المواجهة

بايدن يتحدث لفريق موظفيه خلال أدائهم اليمين الدستورية عبر الإنترنت (رويترز)
بايدن يتحدث لفريق موظفيه خلال أدائهم اليمين الدستورية عبر الإنترنت (رويترز)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202108:30 AM (مكة المكرمة)

اعتبر مجلس الأمن القومي الأميركي أن فرض بكين عقوبات على مسؤولي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء خروجها من السلطة خطوة عقيمة، كما أبدى الرئيس الجديد جو بايدن رغبته في مواجهة المنافسة الصينية.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم مجلس الأمن القومي قولها إن بايدن يتطلع إلى العمل مع قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لوضع بلاده في مكانة تمكنها من التغلب في المنافسة مع بكين.

كما انتقد هذا المجلس فرض الصين عقوبات على مسؤولي إدارة ترامب، قائلا إنها خطوة عقيمة وتبعث على السخرية.

وشارك بايدن بعد تنصيبه، من البيت الأبيض، فريق موظفيه خلال أدائهم اليمين الدستورية عبر الإنترنت، حيث قال لهم إنهم يعملون مع أكثر حكومات العالم احتراما، وإن الجميع يعمل لصالح الشعب الذي منحهم ثقته.

وأضاف الرئيس أنه يتوقع من موظفيه أن يحترموا جميع من يعملون لأجلهم، وأن عليهم اقتلاع العنصرية الممنهجة التي لا تزال موجودة في البلاد، معتبرا أن هناك فرصة متاحة لإحداث تغيير حقيقي، وأنه يمكن مواجهة الخطر الحقيقي الناتج عن التغير المناخي.

وبينما بايدن ينصّب رئيسا في العاصمة واشنطن، أعلنت الخارجية الصينية في بيان أنه تقرر "فرض عقوبات على 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير السيادة الصينية".

وأوضح البيان الصيني "على مدى السنوات القليلة الماضية، قام بعض السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة، بدافع من مصالحهم السياسية الأنانية والتحيز والكراهية ضد الصين وعدم إظهار أي اعتبار لمصالح الشعبين الصيني والأميركي، بالتخطيط والترويج وتنفيذ سلسلة من التحركات المجنونة التي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية لبلادنا وقوضت مصالحنا".

بكين وصفت بومبيو بالكاذب والمخادع (الفرنسية)

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الذي أطلق العنان لوابل من الإجراءات ضد الصين في الأسابيع الأخيرة له بالمنصب، قد أعلن الثلاثاء أن إدارة الرئيس ترامب قررت أن الصين ارتكبت "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" بقمعها المسلمين الإيغور في منطقة شينجيانغ.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ -في إفادة لممثلي وسائل الإعلام الأربعاء- بالقول "كذب بومبيو كثيرا السنوات الأخيرة، وهذه مجرد كذبة أخرى فجة".

لكن أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب الخارجية قال الثلاثاء إنه يتفق مع تقييم بومبيو بخصوص الإبادة الجماعية.

وردا على سؤال حول تصريحات بلينكن، أعطت هوا الإدارة القادمة ميزة الشك لكنها حذرت من أن الصين لن تقبل استمرار انتقاد سياستها في شينجيانغ، وقالت إنها ستسعى للتعاون مع إدارة الرئيس بايدن القادمة.

وقالت هوا "نأمل أن تعمل الإدارة الجديدة مع الصين بروح الاحترام المتبادل والتعامل بشكل لائق مع الخلافات، وإجراء مزيد من التعاون المثمر للجانبين في مزيد من القطاعات".

وبالإضافة إلى بومبيو، يشمل قرار فرض العقوبات مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادي ديفيد ستيلويل ووزير الصحة أليكس عازار ومبعوثة الأمم المتحدة كيلي كرافت وغيرهم.

كذلك، فرضت بكين عقوبات على جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب ومستشاره السابق ستيف بانون.

وأوضحت الوزارة الصينية أن هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم سيمنعون من دخول البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو، مضيفة "هم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضا من التعامل مع الصين".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

واشنطن بوست: الصين تدق إسفينا بين أوروبا وأميركا

قالت واشنطن بوست إن الاتفاق الأوروبي-الصيني الجديد يدق إسفينا بين الاتحاد الأوروبي وأميركا، ووصفته بالانقلاب الدبلوماسي لصالح بكين والضار بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه نتاج لنهج ترامب “أميركا أولا”

الصين تهدّد برد حاسم على تواصل أميركا مع تايوان

هدّدت الصين، الاثنين، برد مضاد وحازم ضد تحرك الولايات المتحدة لرفع القيود المفروضة على الاتصالات الرسمية مع تايوان، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين بكين والجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

المزيد من سياسة

إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية

جنازة في مدينة النجف لأحد الضحايا الذين سقطوا في تفجير بغداد المزدوج (رويترز)

الخارجية السودانية تستبعد وقوع أي حرب مع إثيوبيا

قمر الدين (يمين): السودان لا يرى وجود مشكلة على الحدود مع إثيوبيا (الأناضول)

تدريبات سعودية أميركية في الخليج والرياض تقول إن دعوة إيران للحوار غير مجدية

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها (الأناضول)

البحرين طلبت إرسال وفد قطري إليها.. الزياني: الدوحة لم تبدِ أي مبادرة للتفاوض المباشر

قمة العلا أكدت انتهاء الخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا

بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد

بائع الشاي ملقى على الأرض بعد مقتله وإلى جانبه إبريق الشاي (مواقع التواصل)

للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل

بايدن (يمين) سيترك مهمة تحديد تفاصيل محاكمة ترامب لأعضاء الكونغرس (وكالات)

شاهد: من ركلة مرمى.. حارس إنجليزي يسجل رقما قياسيا عالميا بهدف من 96 مترا

تصويبة كينغ تسكن المرمى وسط ذهول اللاعبين (غيتي)